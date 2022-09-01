Уроки психологии и педагогики: как из тагильских школьников будут делать учителей

15 учеников поступили сегодня в педагогический 10-й класс школы № 90. В течение двух лет они изучат не только общеобразовательные дисциплины, но и профильные предметы. Программа педкласса включает в себя четыре элективных курса по педагогике, психологии, основам межкультурной коммуникации и развитию креативного мышления. С другой стороны, углубленное изучение предметов, необходимых школьникам для поступления.