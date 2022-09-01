Уроки психологии и педагогики: как из тагильских школьников будут делать учителей

15 учеников поступили сегодня в педагогический 10-й класс школы № 90. В течение двух лет они изучат не только общеобразовательные дисциплины, но и профильные предметы. Программа педкласса включает в себя четыре элективных курса по педагогике, психологии, основам межкультурной коммуникации и развитию креативного мышления. С другой стороны, углубленное изучение предметов, необходимых школьникам для поступления.
Для каждого ученика педкласса в школе №90 был составлен индивидуальный учебный план, так как школьники выбрали разные предметы для углубленного изучения, поделилась завуч по учебной части Ольга Огибенина. А обучать ребят будут как школьные педагоги, так и сотрудники НТГСПИ (ф) РГППУ.
Мы будем сотрудничать с кафедрами педагогического института. Также ребята профильного класса могут выбрать в качестве руководителя индивидуального проекта педагога из вуза, — объяснила Ольга Огибенина.
Кандидат педагогических наук, доцент института Мария Ушакова сказала, что институт готов помогать школам, в которых открылись педагогические классы. Всего в Нижнем Тагиле реализуют проект по воспитанию будущих учителей шесть образовательных учреждений: школы № 90, 81, 61, 75/42, 44 и гимназия № 86.
Ученикам профильного педагогического класса хочу сказать, что мы в пединституте всегда готовы вас принять, поделиться своими знаниями, своим опытом. Вы сделали замечательный выбор. Мы два года будем стараться помочь вам в освоении этой профессии, а в дальнейшем будем рады принять в своем институте в качестве студентов. По окончании [вуза] с гордостью и уважением назвать вас своими коллегами, — сказала Мария Ушакова.
Ученица педагогического класса в школе № 90 Милана Туманская призналась в беседе с редакцией TagilCity.ru, что до конца не определилась с выбором профессии. Девушка мечтает стать либо стоматологом, либо учителем биологии и химии. Ее одноклассник, Руслан Сулимов решение уже принял — юный тагильчанин собирается поступать на учителя информатики и математики.
Меня заинтересовала профессия учителя. Мне нравится, что здесь [в педклассе] есть углубленные предметы, я буду их изучать и в дальнейшем поступить в педагогический институт, — говорит Руслан.
Напомним, открытие педагогических классов инициировано из-за острого дефицита педагогических кадров. Для решения проблемы в Свердловской области введены дополнительные меры. Выпускник вуза при трудоустройстве получает выплату на обзаведение хозяйством и может претендовать на льготную ипотеку при покупке жилья в сельской местности.