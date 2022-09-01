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В Minecraft воссоздали копию Первоуральска с трамвайной веткой

Сегодня, 13:42
Фото: 1MI
Геймеры создали в компьютерной игре Minecraft копию Первоуральска с трамвайной веткой, которой в городе нет.

Игрок сделал в киберпространстве трамвайную ветку, которую жители города хотят получить с 2016 года. В остальном Первоуральск воссоздан в деталях, пишет «Ural Mash | Урал Мэш», и совсем скоро игровой электропоезд отправится в путь.

Напомним, что недавно между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начал курсировать трамвай «Львёнок». Первый выезд электротранспорта состоялся 31 августа. На новом транспорте ехали глава Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и мэр Верхней Пышмы Иван Соломин. «Львёнок» сможет вместить в себе до 155 пассажиров. Около получаса потребуется верхнепышминцам чтобы добраться до облцентра. Трамвайные пути строились на протяжении трёх лет.

Трамвай запущен между Екатеринбургом и Верхней Пышмой
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#Анна Варнакина#Свободное время#Первоуральск#Трамвай#Город#Компьютеры
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