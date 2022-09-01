В Minecraft воссоздали копию Первоуральска с трамвайной веткой

Напомним, что недавно между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начал курсировать трамвай «Львёнок». Первый выезд электротранспорта состоялся 31 августа. На новом транспорте ехали глава Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и мэр Верхней Пышмы Иван Соломин. «Львёнок» сможет вместить в себе до 155 пассажиров. Около получаса потребуется верхнепышминцам чтобы добраться до облцентра. Трамвайные пути строились на протяжении трёх лет.