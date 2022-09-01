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В сети появилось видео со сбившим двух девочек мусоровозом в Подмосковье

Сегодня, 20:45

Мусоровоз сбил двух девочек в подмосковной Истре

Мусоровоз сбил двух девочек трех и пяти лет. Авария случилась в подмосковной Истре. Предварительно, женщина переходила с детьми дорогу в неположенном месте.

В сеть попали кадры с места событий. Видео опубликовал Mash в Telegram-канале. На кадрах женщина сначала набрасывается на водителя мусоровоза, который разговаривает в этот момент по телефону. Он кому-то сообщает, что задавил ребенка.

Далее в кадре появляется сам мусоровоз, под колесами которого скончалась девочка. Женщина смотрит на нее и падает в обморок прямо на дороге.

В подмосковном управлении МВД уточняют, что водитель мусоровоза выезжал со второстепенной дороги на главную Там он допустил наезд на двоих детей 2017 и 2019 годов рождения, сообщает «РЕН-ТВ».

В результате одна девочка была госпитализирована, а вторая умерла на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#ДТП#Россия#Дети#Смерть#Пострадавшие#Больница#Уголовное дело#Мусоровоз
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