В сети появилось видео со сбившим двух девочек мусоровозом в Подмосковье

В сеть попали кадры с места событий. Видео опубликовал Mash в Telegram-канале. На кадрах женщина сначала набрасывается на водителя мусоровоза, который разговаривает в этот момент по телефону. Он кому-то сообщает, что задавил ребенка.
Далее в кадре появляется сам мусоровоз, под колесами которого скончалась девочка. Женщина смотрит на нее и падает в обморок прямо на дороге.
В подмосковном управлении МВД уточняют, что водитель мусоровоза выезжал со второстепенной дороги на главную Там он допустил наезд на двоих детей 2017 и 2019 годов рождения, сообщает «РЕН-ТВ».
В результате одна девочка была госпитализирована, а вторая умерла на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.