Владислав Пинаев поздравил Нижний Тагил с Днём знаний

Глава города отметил, что 1 сентября — это всегда праздник: дети приходят в стены учебных заведений после летних каникул, встречаются с друзьями и учителями. Для первоклассников День знаний открывает дорогу в пока ещё неизвестный мир школьной жизни.
Мэр также подчеркнул и тот факт, что администрация Нижнего Тагила продолжает работу по улучшению образовательной среды города: реконструируются школы, открываются новые пространства.
Желаю ребятам настойчивости и успехов в учебе, радости от достижений. Пусть в новом учебном году вам покорятся самые высокие вершины и претворятся в жизнь самые смелые замыслы! — написал Владислав Пинаев.
Напомним, что TagilCity.ru ведёт текстовую трансляцию празднования Дня знаний в Нижнем Тагиле.