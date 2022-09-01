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Владислав Пинаев поздравил Нижний Тагил с Днём знаний

Сегодня, 09:48
Фото: 1MI
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил учителей, школьников, студентов и родителей с наступившим Днём Знаний.

Глава города отметил, что 1 сентября — это всегда праздник: дети приходят в стены учебных заведений после летних каникул, встречаются с друзьями и учителями. Для первоклассников День знаний открывает дорогу в пока ещё неизвестный мир школьной жизни.

Мэр также подчеркнул и тот факт, что администрация Нижнего Тагила продолжает работу по улучшению образовательной среды города: реконструируются школы, открываются новые пространства.

Желаю ребятам настойчивости и успехов в учебе, радости от достижений. Пусть в новом учебном году вам покорятся самые высокие вершины и претворятся в жизнь самые смелые замыслы! — написал Владислав Пинаев.

Напомним, что TagilCity.ru ведёт текстовую трансляцию празднования Дня знаний в Нижнем Тагиле.

День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Пинаев#Дети#Школа#День знаний
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День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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