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Замглавы региона оценил обновленную школу № 23 на Вые в Тагиле

Сегодня, 17:28
Фото: TagilCity.ru
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков принял участие в торжественном открытии обновленной школы № 23 в Нижнем Тагиле.

Заместитель главы Свердловской области Павел Креков прибыл в Нижний Тагил для открытия обновленной школы № 23 на Вые в Нижнем Тагиле. Здание 1939 года постройки ремонтировали 1,5 года, ученики в это время обучались в соседней школе № 1. ОУ №23 на Вые — шестое отремонтированное образовательное учреждение в Нижнем Тагиле, подчеркнул Павел Креков в своем поздравительном слове.

Очень многое делается сегодня, чтобы ремонтировать школьные здания. В Тагиле каждый год появляются новые образовательные объекты, я искренне радуюсь за город. Хочу передать вам большой привет и поздравления с началом учебного года от губернатора нашего региона [Евгения Куйвашева]. Дорогие друзья, я очень надеюсь, что те, кто пришел в школу в первый класс, будут носить домой пятерки. Учителям — удовлетворения от своей работы. Всем мамам, бабушкам — радости и здоровья. И хотелось бы пожелать счастья нашей великой стране — России. Мы будем двигаться вперед, потому что у нас великая держава, великий народ и замечательный город Нижний Тагил, — произнес замглавы региона.

После торжественной части Павел Креков осмотрел здание и пообщался с учениками и педсоставом. Первым почетного гостя встретили члены Центра детских инициатив, созданного впервые в Свердловской области. Главой проектной площадки стал советник директора по воспитательной работе Яков Саидгалиев. Десятиклассники и педагог обсудили с Павлом Крековым планы на учебный год, после чего пригласили чиновников спеть песню под гитару. 

Фото: TagilCity.ru

По мнению Павла Крекова, школа № 23 станет любимым местом у юных жителей района. Также замглавы считает, что обновленные здания положительно сказываются на облике всего города.

Меня очень радует, что происходит в Нижнем Тагиле. Раньше в городе были красивые места, но не так много, как хотелось бы. Теперь же становится все больше объектов. Я обещаю, что в соответствии с теми задачами, которые поставил губернатор [Евгений Куйвашев], мы ежегодно будем вводить новые объекты в Нижнем Тагиле, — подытожил замгубернатора.

Напомним, в этом году в Свердловской области построено семь образовательных учреждений и отремонтировано 28 зданий. В Нижнем Тагиле за последние годы реконструировано шесть школ, еще одна закрыта на капремонт. 

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