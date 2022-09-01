Замглавы региона оценил обновленную школу № 23 на Вые в Тагиле

После торжественной части Павел Креков осмотрел здание и пообщался с учениками и педсоставом. Первым почетного гостя встретили члены Центра детских инициатив, созданного впервые в Свердловской области. Главой проектной площадки стал советник директора по воспитательной работе Яков Саидгалиев. Десятиклассники и педагог обсудили с Павлом Крековым планы на учебный год, после чего пригласили чиновников спеть песню под гитару.