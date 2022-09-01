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Жители Екатеринбурга на ВИЗе нашли несколько десятков мертвых птиц во дворе

Сегодня, 12:37
Фото: 1MI
Екатеринбуржцы из ЖК «Янтарная долина» на ВИЗе нашли во дворах домов несколько десятков мертвых птиц. Очевидцы говорят, что ранее птицы паниковали: бились в окна домов и залетали на балконы.

Мертвых синиц нашли жители. Они рассказали о происшествии журналистам. Ранее птицы громко кричали и паниковали. Что именно произошло, люди не знают: они увидели только факт гибели пернатых.

Люди обратились с вопросом в соответствующие ведомства, так как они опасаются, что проблема может повлиять и на других животных, и на самих екатеринбуржцев, сообщает Е1.

К месту трагедии прибыли ветеринары, которые собрали трупы птиц для дальнейшей экспертизы. О данных лабораторных исследований сообщат через 14 дней. Специалисты отмечают, что шумное поведение синиц — норма, которая может фиксироваться осенью и зимой.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Птицы#Ветеринар#Трупы
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