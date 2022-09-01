Жители Екатеринбурга на ВИЗе нашли несколько десятков мертвых птиц во дворе

Мертвых синиц нашли жители. Они рассказали о происшествии журналистам. Ранее птицы громко кричали и паниковали. Что именно произошло, люди не знают: они увидели только факт гибели пернатых.
Люди обратились с вопросом в соответствующие ведомства, так как они опасаются, что проблема может повлиять и на других животных, и на самих екатеринбуржцев, сообщает Е1.
К месту трагедии прибыли ветеринары, которые собрали трупы птиц для дальнейшей экспертизы. О данных лабораторных исследований сообщат через 14 дней. Специалисты отмечают, что шумное поведение синиц — норма, которая может фиксироваться осенью и зимой.