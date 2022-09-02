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17 детей травмировались в ДТП с начала года в Нижнем Тагиле и ГГО

Сегодня, 15:26
Фото: 1MI
25 ДТП с участием детей зарегистрировано за восемь месяцев 2022 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО. В авариях различные травмы получили 17 несовершеннолетних.

В ГИБДД отметили, что чаще всего аварии с участием несовершеннолетних происходят по вине родителей. Взрослые перевозят детей без специальных автокресел и нарушают правила дорожного движения. Водителям с несовершеннолетними пассажирами в автомобиле рекомендуется быть более внимательными и не совершать необдуманных маневров.

С 5 по 7 сентября в Нижнем Тагиле будут проводиться рейды для пресечения нарушений правил перевозки несовершеннолетних. За каждый такой эпизод предусмотрен штраф в сумме три тысячи рублей. Особенно тщательно сотрудники ГИБДД, ПДН и учителя будут следить за ситуацией рядом со школами и детскими садами, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#ДТП#Полиция#ГИБДД#Авария#Пострадавшие
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