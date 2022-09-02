17 детей травмировались в ДТП с начала года в Нижнем Тагиле и ГГО

С 5 по 7 сентября в Нижнем Тагиле будут проводиться рейды для пресечения нарушений правил перевозки несовершеннолетних. За каждый такой эпизод предусмотрен штраф в сумме три тысячи рублей. Особенно тщательно сотрудники ГИБДД, ПДН и учителя будут следить за ситуацией рядом со школами и детскими садами, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.