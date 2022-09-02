День народов Среднего Урала отметят жители Нижнего Тагила

В этом году праздник приурочен к Году культурного наследия народов России, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
В рамках торжественных мероприятий запланировано множество активностей. Например, областной праздничный концерт. Он пройдет 4 сентября в парке культуры и отдыха имени Маяковского.
Там организация «Национально-культурная автономия немцев города Нижнего Тагила» покажет работу национального подворья.
Также горожане и туристы смогут поучаствовать в мастер-классе под названием «Орнаменты народов Среднего Урала в технике тиснения», он тоже пройдет 4 сентября.
А 5 сентября во Дворце национальных культур выступят коллективы «Ялкын», «Юлдаш», «Рябинка» и другие. В библиотеках Нижнего Тагила на протяжении нескольких дней пройдут литературные программы и викторины.
Завершатся праздничные мероприятия программой «Урожайный день – год кормит». Мероприятие запланировано на 27 сентября.