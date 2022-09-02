TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

День народов Среднего Урала отметят жители Нижнего Тагила

Сегодня, 17:07
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле состоится празднование Дня народов Среднего Урала. Праздник был учрежден 20 лет назад указом губернатора Свердловской области.

В этом году праздник приурочен к Году культурного наследия народов России, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

В рамках торжественных мероприятий запланировано множество активностей. Например, областной праздничный концерт. Он пройдет 4 сентября в парке культуры и отдыха имени Маяковского.

Там организация «Национально-культурная автономия немцев города Нижнего Тагила» покажет работу национального подворья.

Также горожане и туристы смогут поучаствовать в мастер-классе под названием «Орнаменты народов Среднего Урала в технике тиснения», он тоже пройдет 4 сентября.

А 5 сентября во Дворце национальных культур выступят коллективы «Ялкын», «Юлдаш», «Рябинка» и другие. В библиотеках Нижнего Тагила на протяжении нескольких дней пройдут литературные программы и викторины.

Завершатся праздничные мероприятия программой «Урожайный день – год кормит». Мероприятие запланировано на 27 сентября.

#Елена Озерова#Свободное время#Нижний Тагил#Мероприятия#Праздник#Концерт
Подпишитесь
Уроки психологии и педагогики: как из тагильских школьников будут делать учителей
Вчера, 19:42
День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru
Вчера, 09:13
Крыша протекает в новом доме на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:33
Школа № 23 в Тагиле открылась после ремонта. Показываем, как выглядит новое здание
Вчера, 15:14
В селе Елизаветинском отменили единственный автобус до Нижнего Тагила
Жители Елизаветинского, которых насчитывается около 500 человек, не смогут доехать до Нижнего Тагила на автобусе, так как маршрут отменили.
31 августа, 17:34
Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день
31 августа, 11:30