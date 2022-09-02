Дмитрий Селюк высказался об игре московского "Торпедо" в РПЛ

При этом форвально командой будет руководить Николай Савичев, поскольку у Ковардаева отсутствует соответствующая лицензия. Клуб принимает соперников в Химках, однако готовится к переезду в "Лужники". После семи туров у автозаводцев лишь одно набранное очко и последнее место в турнирной таблице. Аналогичная ситуация и у екатеринбургского "Урала"