Дмитрий Селюк высказался об игре московского "Торпедо" в РПЛ

Как сообщает "Советский спорт", агент считает, что смена руководства и тренерского штаба в клубе была ошибкой.
Напомним, что команда начинала сезон с Александром Бородюком в качестве главного тренера и Денисом Масловым на посту президента. Однако после серии неудач в стартовых турах Маслов и Бородюк покинули свои должности, на смену им пришли Геркус и Николай Ковардаев в качестве наставника.
При этом форвально командой будет руководить Николай Савичев, поскольку у Ковардаева отсутствует соответствующая лицензия. Клуб принимает соперников в Химках, однако готовится к переезду в "Лужники". После семи туров у автозаводцев лишь одно набранное очко и последнее место в турнирной таблице. Аналогичная ситуация и у екатеринбургского "Урала"