TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Дмитрий Селюк высказался об игре московского "Торпедо" в РПЛ

Сегодня, 15:49
Он с недоверием отнесся к назначению Ильи Геркуса на руководящую должность.

Как сообщает "Советский спорт", агент считает, что смена руководства и тренерского штаба в клубе была ошибкой. 

Напомним, что команда начинала сезон с Александром Бородюком в качестве главного тренера и Денисом Масловым на посту президента. Однако после серии неудач в стартовых турах Маслов и Бородюк покинули свои должности, на смену им пришли Геркус и Николай Ковардаев в качестве наставника. 

При этом форвально командой будет руководить Николай Савичев, поскольку у Ковардаева отсутствует соответствующая лицензия. Клуб принимает соперников в Химках, однако готовится к переезду в "Лужники". После семи туров у автозаводцев лишь одно набранное очко и последнее место в турнирной таблице. Аналогичная ситуация и у екатеринбургского "Урала"

Подпишитесь
Уроки психологии и педагогики: как из тагильских школьников будут делать учителей
Вчера, 19:42
День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru
Вчера, 09:13
Крыша протекает в новом доме на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:33
Школа № 23 в Тагиле открылась после ремонта. Показываем, как выглядит новое здание
Вчера, 15:14
В селе Елизаветинском отменили единственный автобус до Нижнего Тагила
Жители Елизаветинского, которых насчитывается около 500 человек, не смогут доехать до Нижнего Тагила на автобусе, так как маршрут отменили.
31 августа, 17:34
Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день
31 августа, 11:30