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Экипаж Росгвардии попал в ДТП в Каменске-Уральском

Сегодня, 10:08
Фото: пресс-служба Росгвардии
Росгвардейцы, которые спешили на вызов, попали в аварию в Каменске-Уральском. Машина ВАЗ врезалась в Lada Priora.

Авария случилась в дневное время 1 сентября на пересечении улиц Каменская – Калинина, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Предварительно установлено, что виновник происшествия – водитель автомобиля Lada Priora. Сотрудники ГИБДД выясняют все подробности ДТП.

Водитель не предоставил преимущество служебной машине, двигающейся на вызов. В этот момент росгвардейцы ехали по перекрестку. На машине работали включенные свето-звуковые приборы.

Люди в аварии не пострадали, машины получили повреждения.

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#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Авария#Столкновение#Росгвардия
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