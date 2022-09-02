Экипаж Росгвардии попал в ДТП в Каменске-Уральском

Авария случилась в дневное время 1 сентября на пересечении улиц Каменская – Калинина, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Предварительно установлено, что виновник происшествия – водитель автомобиля Lada Priora. Сотрудники ГИБДД выясняют все подробности ДТП.
Водитель не предоставил преимущество служебной машине, двигающейся на вызов. В этот момент росгвардейцы ехали по перекрестку. На машине работали включенные свето-звуковые приборы.
Люди в аварии не пострадали, машины получили повреждения.