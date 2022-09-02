Фельдшер в Нижнем Тагиле отказался снимать обувь и заставил пациента выйти в подъезд

Местная жительница выложила в социальных сетях фотографию приехавшего на вызов доктора. На входе она попросила его снять обувь, на что мужчина ответил отказом. Медработник ответил, что в бахилах ему находиться опасно, равно как и босиком. Автор публикации приводит слова мужчины: «Если не хотите, чтобы я зашёл в обуви, тогда выводите в коридор (подъезд)».