Фельдшер в Нижнем Тагиле отказался снимать обувь и заставил пациента выйти в подъезд

Местная жительница выложила в социальных сетях фотографию приехавшего на вызов доктора. На входе она попросила его снять обувь, на что мужчина ответил отказом. Медработник ответил, что в бахилах ему находиться опасно, равно как и босиком. Автор публикации приводит слова мужчины: «Если не хотите, чтобы я зашёл в обуви, тогда выводите в коридор (подъезд)».
Жители Нижнего Тагила по-разному отреагировали на сообщение. В большинстве своем комментаторы встали на сторону фельдшера.
Они имеют полное право не снимать обувь и не надевать бахилы, — прокомментировала запись Настя А.
Другие обвинили автора публикации в незнании законов.
Этот вопрос был решен еще 4 года назад на уровне Минздрава. Ведомство 19 октября 2016 года в своем письме No 14–3/3085226–7882 поставило точку в бесконечном споре между медиками и пациентами. Медик, ссылаясь на нормативно-правовые акты может сказать, что не обязан выполнять подобные требования, — сообщила Ульяна М. в группе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Медработники рассказали о том, как в действительности обстоят дела с правилами работы фельдшеров при посещении больных.
Если мы заходим к кому-то домой, мы не имеем право использовать ваши вещи (то есть те же бахилы) и имеем право подойти к пациенту вне зависимости от того, как там грязно. У нас в приоритете идет пациент, а не чистота и всё остальное. Мы не обязаны надевать бахилы. Мы имеем право не снимать обувь и проходить без бахил, — прокомментировал TagilCity.ru действия врача студент медицинского университета в УрФО, пожелавший сохранить анонимность.