Фельдшер в Тагиле боится ходить босиком, а в жители Невьянска - замерзнуть зимой

Состоялся запуск «Ласточки» из Нижнего Тагила в Качканар. Теперь электротранспорт будет ходить на север области регулярно. В 2023 году аналогичные составы будут курсировать до Серова.
Рекордный пирог знаний испекли в Нижнем Тагиле. На выпечке изображены Лисья гора и башня на ней. Размер кондитерского изделия составляет 120 на 80 сантиметров.
Фельдшер в Нижнем Тагиле отказался снимать обувь и заставил пациента выйти в подъезд. Поведением медработника возмутилась жительница, которая вызвала скорую помощь. Свой отказ фельдшер обосновал тем, что в бахилах ему находиться опасно, также как и босиком.
Свердловчане поделились фотографиями ночного тумана, который в ночь с 1 на 2 сентября стоял в разных городах Свердловской области: в Екатеринбурге, Березовском, Среднеуральске, Новоуральске, Каменске-Уральском, Верхней Салде, Нижнем Тагиле и Качканаре.
Жители Невьянска рискуют замерзнуть зимой из-за разрухи в муниципальной квартире. Это связано с тем, что в муниципальной квартире этажом ниже отсутствуют радиаторы. Жильцы надеялись, что проблему устранят летом. Однако администрация города ничего не предприняла.