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Фельдшер в Тагиле боится ходить босиком, а в жители Невьянска - замерзнуть зимой

Сегодня, 19:00
Фото: 1MI
Фельдшер в Нижнем Тагиле боится ходить босиком, а в жители Невьянска - замерзнуть зимой из за соседей. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 2 сентября.

Состоялся запуск «Ласточки» из Нижнего Тагила в Качканар. Теперь электротранспорт будет ходить на север области регулярно. В 2023 году аналогичные составы будут курсировать до Серова.  

Состоялся запуск «Ласточки» из Нижнего Тагила в Качканар
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Рекордный пирог знаний испекли в Нижнем Тагиле. На выпечке изображены Лисья гора и башня на ней. Размер кондитерского изделия составляет 120 на 80 сантиметров.

Рекордный пирог знаний испекли в Нижнем Тагиле
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Фельдшер в Нижнем Тагиле отказался снимать обувь и заставил пациента выйти в подъезд. Поведением медработника возмутилась жительница, которая вызвала скорую помощь. Свой отказ фельдшер обосновал тем, что в бахилах ему находиться опасно, также как и босиком. 

Фельдшер в Нижнем Тагиле отказался снимать обувь и заставил пациента выйти в подъезд
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Свердловчане поделились фотографиями ночного тумана, который в ночь с 1 на 2 сентября стоял в разных городах Свердловской области: в Екатеринбурге, Березовском, Среднеуральске, Новоуральске, Каменске-Уральском, Верхней Салде, Нижнем Тагиле и Качканаре.

«В 70 метрах ничего не видать»: свердловчане делятся фотографиями ночного тумана
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Жители Невьянска рискуют замерзнуть зимой из-за разрухи в муниципальной квартире. Это связано с тем, что в муниципальной квартире этажом ниже отсутствуют радиаторы. Жильцы надеялись, что проблему устранят летом. Однако администрация города ничего не предприняла. 

Жители Невьянска рискуют замерзнуть зимой из-за разрухи в муниципальной квартире
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