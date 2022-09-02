Фельдшер в Тагиле боится ходить босиком, а в жители Невьянска - замерзнуть зимой

Фельдшер в Нижнем Тагиле отказался снимать обувь и заставил пациента выйти в подъезд. Поведением медработника возмутилась жительница, которая вызвала скорую помощь. Свой отказ фельдшер обосновал тем, что в бахилах ему находиться опасно, также как и босиком.