Глава Свердловской области анонсировал показ выпуска КВН

Posted 2 сентября 2022, 11:12
Published 2 сентября 2022, 11:12
Modified 2 сентября 2022, 11:12
Updated 2 сентября 2022, 11:12
Показ выпуска начнется в 21.45 по «Первому» каналу.
Было очень смешно! Обязательно посмотрите и потом поделитесь впечатлениями в комментариях, - написал Евгений Куйвашев.
Напомним, что ранее глава региона подарил членам жюри «Встречи выпускников КВН» и ведущему Валдису Пельшу тагильские подносы.
Игра традиционно проходит в 2022 году в Екатеринбурге. Куйвашев тогда сказал, что он старается всегда посещать «Встречу выпускников КВН».