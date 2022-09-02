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Posted 2 сентября 2022, 11:12

Published 2 сентября 2022, 11:12

Modified 2 сентября 2022, 11:12

Updated 2 сентября 2022, 11:12

Глава Свердловской области анонсировал показ выпуска КВН

2 сентября 2022, 11:12
2 сентября на телеэкранах покажут выпуск КВН, снятый в Екатеринбурге в июле. Показ программы анонсировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Показ выпуска начнется в 21.45 по «Первому» каналу.

Было очень смешно! Обязательно посмотрите и потом поделитесь впечатлениями в комментариях, - написал Евгений Куйвашев.

Напомним, что ранее глава региона подарил членам жюри «Встречи выпускников КВН» и ведущему Валдису Пельшу тагильские подносы.

Игра традиционно проходит в 2022 году в Екатеринбурге. Куйвашев тогда сказал, что он старается всегда посещать «Встречу выпускников КВН».

Тагильские подносы подарил выпускникам КВН Евгений Куйвашев
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#Свободное время#Новости УрФО#Эксклюзив#Губернатор#Евгений Куйвашев#Шоу#КВН
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