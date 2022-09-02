Глава МЧС России обсудил с губернатором тушение пожаров на Урале

Губернатор доложил главе ведомства, что антипожарная служба области получает более 1,2 миллиардов рублей на жизнеобеспечение каждый год. Это даёт свои плоды: количество отрядов огнеборцев выросло в два раза, также выстроено 25 пожарных станций, 68 построек реконструированы. Работникам противопожарных служб организованы нужные условиями труда. Совместно со специалистами в ликвидации пламени участвуют 570 отрядов добровольцев. За первые 6 месяцев 2022 года общественные объединения приняли участие в 33% тушений возникших возгораний, а также помогали товарищам в иных регионах России: Уральская авиабаза оказала помощь в борьбе с огнём в Тыве, Курганской области и в ХМАО.