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Глава МЧС России обсудил с губернатором тушение пожаров на Урале

Сегодня, 19:47
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Александр Куренков и Евгений Куйвашев встретились для обсуждения подготовки Свердловской области к противодействию ЧС. Круглый стол прошёл сегодня, 2 сентября.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что у администрации региона налажено сотрудничество с Главным управлением МЧС РФ по региону. Глава области рассказал, что прошлый год был тяжелым, так как было много природных аномалий: лесных пожаров, наводнений из-за дождевых паводков. Побороть положение дел смогли совместными силами ведомств. Пострадавшим возместили ущерб в виде выплат из регионального бюджета.

В этом году пожароопасный период проходит более спокойно. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года количество лесных пожаров уменьшилось более чем в два раза, а их площадь — почти в четыре раза, — рассказал Евгений Куйвашев.

Губернатор доложил главе ведомства, что антипожарная служба области получает более 1,2 миллиардов рублей на жизнеобеспечение каждый год. Это даёт свои плоды: количество отрядов огнеборцев выросло в два раза, также выстроено 25 пожарных станций, 68 построек реконструированы. Работникам противопожарных служб организованы нужные условиями труда. Совместно со специалистами в ликвидации пламени участвуют 570 отрядов добровольцев. За первые 6 месяцев 2022 года общественные объединения приняли участие в 33% тушений возникших возгораний, а также помогали товарищам в иных регионах России: Уральская авиабаза оказала помощь в борьбе с огнём в Тыве, Курганской области и в ХМАО.

Глава МЧС РФ выразил благодарность главе администрации Свердловской области за поддержку местных пожарных служб и УИ ГПС МЧС России.

Спасибо вам за то, что поддерживаете региональную составляющую по пожарным частям. То, что они действуют в соседних регионах, это ещё раз подтверждает их оперативную готовность, — Александр Куренков.
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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