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Глава РЭО Буцаев дал старт всероссийской акции по сбору макулатуры «Миллион Родине»

Сегодня, 14:53
Фото: reo.ru
На Камчатке генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев произнес торжественную речь на форуме «Экосистема. Заповедный край». Он призвал подрастающее поколение присоединиться к акции «Миллион Родине».

Новый проект предполагает сбор макулатуры по всей РФ. Об этом пишет 360tv.ru.

Глава РЭО назвал крайне важной работу по сбору макулатуры. Но намного важнее личная вовлеченность каждого россиянина в раздельный сбор мусора. Если ее нет, можно возвести хоть 1000 заводов, но результата так и не будет. Акцию назвали «Миллион Родине» не случайно. Советские дети и подростки за семь лет смогли собрать для аналогичного проекта миллион тонн вторичного сырья.

В Российской Федерации масштабную акцию по сбору вторсырья проведут с 15 сентября по 15 ноября текущего года. Российский экологический оператор в ее рамках проведет для добровольцев-экологов «Делай!» экопросветительские мероприятия. Активисты посетят перерабатывающие заводы в различных субъектах РФ.

По словам гендиректора РЭО, переработка собранной макулатуры — очень важное дело. По всей стране функционируют 90 профильных заводов. К примеру, они есть в Сибири, Московской и Нижегородской областях. Из года в года на данных предприятиях перерабатывается по четыре миллиона тонн упаковки из бумаги. Молодые люди могут не сомневаться, что вся сданная ими макулатура получит новую жизнь. Ее превратят в упаковку для яиц и фруктов, туалетную бумагу, гипсокартон или даже блокноты.

Участвуют в проекте высшие и средние специальные учебные заведения, школы, детсады, предприниматели и отделения домов молодежи в муниципалитетах государства. Все желающие смогут приносить макулатуру в структуры, занимающиеся приемом у населения вторичного сырья. Организации, собравшие более 300 килограммов макулатуры, могут передать их в пункты «Миллион Родине». Подробности акции — на сайте.

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