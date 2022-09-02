Глава РЭО Буцаев дал старт всероссийской акции по сбору макулатуры «Миллион Родине»

По словам гендиректора РЭО, переработка собранной макулатуры — очень важное дело. По всей стране функционируют 90 профильных заводов. К примеру, они есть в Сибири, Московской и Нижегородской областях. Из года в года на данных предприятиях перерабатывается по четыре миллиона тонн упаковки из бумаги. Молодые люди могут не сомневаться, что вся сданная ими макулатура получит новую жизнь. Ее превратят в упаковку для яиц и фруктов, туалетную бумагу, гипсокартон или даже блокноты.