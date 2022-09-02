Группа Anacondaz судится с властями Екатеринбурга и Перми из-за отмены концертов

Детали разбирательств не афишируются. Информации о судах подтвердили представители группы, пишет Ура.ру
Глава «Агоры» Павел Чиков сказал, что пока не готов делиться предварительными результатам и готов рассказать подробности, но позднее.
Интересы группы в суде будет представлять защитник Алексей Бушмаков, который ранее защищал охранника Александра Васильева, подрисовавшего глазки картине ученицы Малевича в «Ельцин центре».
Ответчиками станет департамент общественных связей администрации Екатеринбурга, УМВД России по городу и врио замначальника полиции УМВД России по Екатеринбургу Александр Кашигин.
В Перми иск подан к министерству внутренних дел РФ, управлению министерства внутренних дел РФ по городу Перми и управлению федерального казначейства.