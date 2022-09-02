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Группа Anacondaz судится с властями Екатеринбурга и Перми из-за отмены концертов

Сегодня, 14:30
Фото: 1MI
Участники группы Anacondaz и компания «Агора» судятся с властями Екатеринбурга и Перми из-за того, что те сорвали два их концерта, которые должны были состояться в июле.

Детали разбирательств не афишируются. Информации о судах подтвердили представители группы, пишет Ура.ру

Глава «Агоры» Павел Чиков сказал, что пока не готов делиться предварительными результатам и готов рассказать подробности, но позднее.

Интересы группы в суде будет представлять защитник Алексей Бушмаков, который ранее защищал охранника Александра Васильева, подрисовавшего глазки картине ученицы Малевича в «Ельцин центре».

Ответчиками станет департамент общественных связей администрации Екатеринбурга, УМВД России по городу и врио замначальника полиции УМВД России по Екатеринбургу Александр Кашигин.

В Перми иск подан к министерству внутренних дел РФ, управлению министерства внутренних дел РФ по городу Перми и управлению федерального казначейства.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Суды#Группа#Концерты#Власти
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