Группа Anacondaz судится с властями Екатеринбурга и Перми из-за отмены концертов

Участники группы Anacondaz и компания «Агора» судятся с властями Екатеринбурга и Перми из-за того, что те сорвали два их концерта, которые должны были состояться в июле.

Детали разбирательств не афишируются. Информации о судах подтвердили представители группы, пишет Ура.ру Глава «Агоры» Павел Чиков сказал, что пока не готов делиться предварительными результатам и готов рассказать подробности, но позднее. Интересы группы в суде будет представлять защитник Алексей Бушмаков, который ранее защищал охранника Александра Васильева, подрисовавшего глазки картине ученицы Малевича в «Ельцин центре». Ответчиками станет департамент общественных связей администрации Екатеринбурга, УМВД России по городу и врио замначальника полиции УМВД России по Екатеринбургу Александр Кашигин. В Перми иск подан к министерству внутренних дел РФ, управлению министерства внутренних дел РФ по городу Перми и управлению федерального казначейства.