Иномарка «оставила» двигатель на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Свердловской области. Его зафиксировали видеорегистраторы проезжающих мимо машин. Известно, что двигатель вылетел из легкового авто после столкновения. Наличие второго участника аварии неизвестно.
Очевидцы сообщают, что водитель иностранного автомобиля жив. Видеозапись опубликована в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».
Ранее на Режевском тракте в Екатеринбурге столкнулись КАМАЗ и Cadillac. ДТП случилось в результате того, что бизнесмен за рулём «легковушки» выехал на шоссе с односторонним движением. Водитель иномарки скончался.