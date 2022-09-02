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Иномарка «оставила» двигатель на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов

Сегодня, 08:55
Фото: 1MI
Машина зарубежного производства «оставила» свой двигатель на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в результате ДТП. Инцидент случился 1 сентября, приблизительное время — 17 часов вечера.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Свердловской области. Его зафиксировали видеорегистраторы проезжающих мимо машин. Известно, что двигатель вылетел из легкового авто после столкновения. Наличие второго участника аварии неизвестно.

Очевидцы сообщают, что водитель иностранного автомобиля жив. Видеозапись опубликована в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».

Ранее на Режевском тракте в Екатеринбурге столкнулись КАМАЗ и Cadillac. ДТП случилось в результате того, что бизнесмен за рулём «легковушки» выехал на шоссе с односторонним движением. Водитель иномарки скончался.

Стали известны подробности ДТП Cadillac и КАМАЗ на Режевском тракте в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Нижний Тагил#ДТП#Серов#Серовская трасса#Авария#Машина#Двигатели
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