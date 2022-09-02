Иномарка влетела в трамвай у «Ленты» в Нижнем Тагиле

К нынешнему моменту известно о том, что столкнулись городской электротранспорт и автомобиль Hyundai Santa Fe. Водитель иномарки потерял контроль над управлением машиной, из-за чего допустил дорожно-транспортное происшествие. Обстоятельства случившегося выясняются.
Местные жители говорят о том, что участок дороги, на котором случилась авария, фиксируется камерой видеонаблюдения. Также они выдвигают свои версии по поводу случившегося.
На данном участке дороги есть камера, но вряд ли там что-то криминальное и что-то покажут после. Очередной ездюк, аккуратнее нужно и не спешить, — пишет Кристина М. в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».