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Иномарка влетела в трамвай у «Ленты» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:04
Фото: 1MI
Легковой автомобиль столкнулся с трамваем на ГГМ по Уральскому проспекту неподалеку от магазина «Лента». Инцидент случился накануне, 1 сентября, в Нижнем Тагиле.

К нынешнему моменту известно о том, что столкнулись городской электротранспорт и автомобиль Hyundai Santa Fe. Водитель иномарки потерял контроль над управлением машиной, из-за чего допустил дорожно-транспортное происшествие. Обстоятельства случившегося выясняются.

Местные жители говорят о том, что участок дороги, на котором случилась авария, фиксируется камерой видеонаблюдения. Также они выдвигают свои версии по поводу случившегося.

На данном участке дороги есть камера, но вряд ли там что-то криминальное и что-то покажут после. Очередной ездюк, аккуратнее нужно и не спешить, — пишет Кристина М. в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Видео#Трамвай#Тагильский трамвай#Машина#Авария
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