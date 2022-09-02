Иномарка влетела в забор на Красном Камне в Нижнем Тагиле

Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 сентября в 22:00 на Красном Камне. По версии Госавтоинспекции, 25-летняя тагильчанка за рулем Subaru Impreza не пропустила встречный автомобиль при повороте налево, с улицы Победы на Карла Либкнехта. Из-за столкновения кроссовер Honda, которым управлял 52-летний водитель, влетел в забор.
В результате ДТП никто не пострадал. Оба водителя не имели признаков алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, - рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды местной Госавтоинспекции.
Последствия аварии запечатлел очевидец произошедшего. Заметно, что кроссовер получил повреждения в правой части корпуса.
Напомним, в Нижнем Тагиле с начала этого года в результате ДТП пострадали 17 детей. Чтобы предотвратить новые аварии, сотрудники тагильской ГИБДД проведут с 5 по 7 сентября рейды.