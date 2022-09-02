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Из-за ученика в женском платье в школу Екатеринбурга приехала проверка

Сегодня, 11:40
Фото: 1MI
В гимназию №108 Екатеринбурга нагрянули проверяющие. Это произошло из-за ученика, пришедшего на линейку в платье.

Начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко утром 2 сентября выехал в гимназию №108, где произошел скандал. Вместе с ним присутствовал представитель областного минобразования, пишет Ура.ру с ссылкой на собственный источник.

В пресс-службе администрации города сказали, что пришедший в гости начальник может находиться в учреждении по другим причинам. 

Напомним, ученик 7 класса пришел в школу в платье. Он активно фотографировался с другими учениками и размещал снимки в соцсетях.

Еще один скандал произошел на торжественной линейке – старшеклассница пришла в нижнем белье. Директор школы обещал провести с ее родителями беседу.

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