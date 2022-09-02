Из-за ученика в женском платье в школу Екатеринбурга приехала проверка

Начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко утром 2 сентября выехал в гимназию №108, где произошел скандал. Вместе с ним присутствовал представитель областного минобразования, пишет Ура.ру с ссылкой на собственный источник.
В пресс-службе администрации города сказали, что пришедший в гости начальник может находиться в учреждении по другим причинам.
Напомним, ученик 7 класса пришел в школу в платье. Он активно фотографировался с другими учениками и размещал снимки в соцсетях.
Еще один скандал произошел на торжественной линейке – старшеклассница пришла в нижнем белье. Директор школы обещал провести с ее родителями беседу.