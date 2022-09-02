Для учеников с ОВЗ предусматривается питание два раза бесплатно. Для учеников первых-четвертых классов оно будет организовано из расчета 202,54 рубля, для школьников пятых-одиннадцатых классов — 233,94 рубля. Для учащихся пятых-одиннадцатых классов льготных категорий питание будет организовано из расчета 93,57 рубля и 140,37 рубля в день в первую и вторую смену соответственно. Сообщается, что родители школьников, которые учатся на дому, смогут получить компенсацию на питание на сумму 127,6 рубля за учебный день.