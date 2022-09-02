Задачу обеспечения детей младшей школы горячим питанием в 2020 году обозначил лидер России Владимир Путин. Согласно поставленному приказу, все школьники первых-четвертых классов должны получать горячие блюда в учебном учреждении не реже одного раза в сутки.
Корректировки, внесенные в закон, обязывают общеобразовательные заведения Нижнего Тагила и Свердловской области, а также других регионов предоставлять школьникам здоровое и качественное питание. Блюда должны соответствовать всем требованиям качества и быть безопасными.
Согласно ФЗ № 273 и Закону Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ, учащиеся, которые получают начальное образование, должны быть обеспечены горячим завтраком или обедом за счет средств федерального/областного бюджета.
Помимо этого, питание предоставляется бесплатно следующим категориям учащихся:
Отмечается, что вид предоставляемого питания в 2022/2023 г. зависит от смены обучения. Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП, некоторым категориям граждан предоставляется компенсация на обеспечение питанием во время дистанционного обучения. В перечень льготников включены сироты и дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети из многодетных семей, дети с ОВЗ.
Чтобы ребенок начальной школы мог питаться раз в день, бесплатно не требуется подавать заявление. Согласно действующим законам и положениям, ученики 1-4-х классов, вне зависимости от наличия льготы, имеют право питаться бесплатно.
Родители могут подать документы, которые включают сведения о здоровье детей, информацию о непереносимости некоторых продуктов. Сделать это рекомендуется, чтобы питание было безопасным. Информация о состоянии здоровья ребенка позволит скорректировать при необходимости меню и избежать осложнений.
Какие сведения требуется предоставить льготным категориям граждан:
Образец заявления можно найти на официальном сайте образовательной организации. Если он там не опубликован, рекомендуется обратиться в администрацию школы, расположенной в Нижнем Тагиле и Свердловской области.
Отмечается, что здоровое и правильное питание особенно важно в младшем школьном возрасте, чтобы сформировать здоровые привычки. Если родители не планируют получать льготы, они могут составить заявление об отказе. Такие документы часто требует школа, чтобы иметь доказательство того, что ребенку предлагали питаться бесплатно.
Обеспечение питанием в школах Свердловской области и Нижнем Тагиле является важным условием поддержания нормального самочувствия школьников. Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и напитка. В обед должны быть включены закуска, первое и второе блюда, десерт и напиток. На полдник детям можно дать сок или кисель, кисломолочный продукт, выпечку без крема.
Более того, если в учебном учреждении предусмотрен ужин, детям предлагается овощное блюдо или каша, мясо или рыба, а также напиток. На второй ужин полагаются кисломолочные продукты и фрукт.
Требования к питанию в школьной столовой:
Меню для столовой составляется школой. Помещение, где питаются дети, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам. Материалы, из которых изготавливаются посуда и инвентарь, должны соответствовать гигиеническим параметрам. В учебном учреждении может быть осуществлен родительский контроль — родители могут попробовать блюда во время этого мероприятия, следить за тем, что дети употребляют в пищу, оставлять отзывы и недовольства к пище, осуществлять проверку качества.
По мере роста и взросления школьника требования к питанию могут меняться. Отсутствие хотя бы одного из требуемых питательных компонентов может стать причиной задержки развития ребенка и вызвать у него функциональные нарушения.
У подростков в возрасте десяти-четырнадцати лет требуемая калорийность достигает 2200-2500 калорий ежедневно. Учащимся средних и старших классов требуется питаться четыре-пять раз в сутки. Перерыв между приемами пищи должен составлять до четырех часов.
До полудня (на завтрак и полдник) рекомендуется употреблять богатые животным белком продукты. Завтрак должен содержать примерно четверть от нормы калорий, обед — тридцать пять-сорок %. На полдник рекомендовано потреблять 10-15% от установленной нормы, на ужин — около ¼.
Не рекомендовано пренебрегать горячими завтраками или обедами в школе. Для учащихся 5-11-х классов питание предоставляется платно при отсутствии льготы. Детям, получающим пенсию по потере кормильца, инвалидам и имеющим ОВЗ, сиротам, школьникам из семей с низкими доходами можно питаться в школьной столовой бесплатно.
Согласно сведениям Росстата, в России повысились цены на многие продукты питания. Эта тенденция оказала влияние на себестоимость обедов в школьной столовой. Отмечается, что государство планирует погасить часть новых расходов из средств бюджета.
С 1 февраля до 1 апреля текущего года школьные обеды выросли в цене в среднем на 18%. Наиболее высокий рост цен наблюдается на какао и кофе, овощи и сахар, фрукты, крупы, хлеб. В текущем году, по данным СМИ, на поддержку школьного питания учеников начальной школы было выделено 63,2 миллиарда рублей. В сравнении с предыдущим годом значение увеличилось на 4,4 миллиарда рублей.
Сообщается, что с первого сентября текущего года в Екатеринбурге вырастет стоимость школьного питания. Соответствующие сведения представлены в постановлении главы города Алексея Орлова. Школьники, обучающиеся в общеобразовательной организации в первую смену, не относящиеся к льготным категориям, будут питаться на 81,02 рубля в день. Для второй смены стоимость питания будет равна 121,52 рубля.
Для учеников с ОВЗ предусматривается питание два раза бесплатно. Для учеников первых-четвертых классов оно будет организовано из расчета 202,54 рубля, для школьников пятых-одиннадцатых классов — 233,94 рубля. Для учащихся пятых-одиннадцатых классов льготных категорий питание будет организовано из расчета 93,57 рубля и 140,37 рубля в день в первую и вторую смену соответственно. Сообщается, что родители школьников, которые учатся на дому, смогут получить компенсацию на питание на сумму 127,6 рубля за учебный день.
Для оплаты обедов и завтраков возможно использование школьной карты. Проект по внедрению карт школьника направлен на автоматизацию организации питания и позволяет отказаться от наличных расчетов. Пополнить карту и положить деньги на счет можно через «Госуслуги» или банки по реквизитам лицевого счета.
Ситуация, когда ученик отказывается от блюд в школе, является достаточно частой. Отказаться от еды из столовой можно в любой момент, подав соответствующее заявление.
Оно составляется на имя руководителя учебной организации. При этом в документе требуется указать, что родитель берет на себя обязанность по обеспечению ребенка пищей. Документ оформляется в свободной форме. В начале документа в правом верхнем углу нужно написать, что он подается директору (Ф. И. О.) от заявителя (Ф. И. О.).
После этого идет основной текст, составленный в свободной форме. Можно указать причины, почему ребенок не будет есть в школе, но это необязательно. В конце документа ставится печать и подпись заявителя. Рекомендовано составить заявление в двух экземплярах. Один из них следует отдать администрации, на втором — попросить поставить печать, что заявление приняли.