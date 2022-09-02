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Машина скорой помощи сбила девочку на пешеходном переходе в Москве

Сегодня, 15:33
Школьницы, переходившие дорогу в Москве, не заметили автомобиль скорой помощи. Две девочки успели перебежать, а третью машина сбила.

Известно, что автомобиль двигался на большой скорости со включенной сиреной. Все случилось на пешеходном переходе, сообщается в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

На кадрах видео видно, что авария произошла на нерегулируемом участке. Три девочки идут по пешеходному переходу, как вдруг видят несущуюся машину скорой помощи. Все они ускоряются, чтобы успеть перебежать до конца дороги. Двум школьницам это удается, а третью машина сбивает - о она отлетает далеко в сторону.

Девочку увезли в больницу. Сейчас полицейские разбираются во всех обстоятельствах ЧП.

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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Школьницы#Скорая
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