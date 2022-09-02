Машина скорой помощи сбила девочку на пешеходном переходе в Москве

На кадрах видео видно, что авария произошла на нерегулируемом участке. Три девочки идут по пешеходному переходу, как вдруг видят несущуюся машину скорой помощи. Все они ускоряются, чтобы успеть перебежать до конца дороги. Двум школьницам это удается, а третью машина сбивает - о она отлетает далеко в сторону.