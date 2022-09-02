Минеева прокомментировала программу параллельного импорта в РФ

Об этом стало известно второго сентября. Это решение одобрила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
Она отметила, что программа параллельного импорта в стране продлится по просьбе бизнесменов. При отказе от использования данного механизма розница может столкнуться с недостатком продукции в части категорий. При этом видно, что параллельный импорт эффективно работает и он остро необходим, поскольку благодаря ему ассортимент товаров сохраняется и расширяется. Об этом информирует newsnn.ru.
В случае непринятия данного решения в стране был бы дефицит продукции.
По словам Решетникова, продлен не только параллельный импорт, но и упрощенный порядок декларирования ввозимых товаров, а также ускорились таможенные процедуры.
Также он напомнил о продлении действия 37 антикризисных мер. В перечень параллельного импорта смогут попасть компании, которые во много раз уменьшают поставки на территорию России. Об этом сообщили в Минпромторге первого сентября.
Президент организации Артем Соколов в конце текущего месяца сообщил, что представители розничного бизнеса предлагают Минпромторгу продлить действие параллельного импорта на следующий год. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, «Яндекс.Маркет», «М.Видео» и иные сети) подготовит соответствующие письмо в министерство.
На тот момент Соколов говорил, что в случае непродления использования данного механизма розница может столкнуться с недостатком товаров в некоторых категориях. Крупнейшие международные компании и дальше уходят с потребительского рынка России. Их продукцию завозят по параллельному импорту.
По словам Соколова, в случае отмены параллельного импорта понятные всем условия ввоза оригинальных товаров исчезнут. Это говорит о том, что потребителю достанется контрафакт. При этом цена на такие товары будет завышена, ведь правила ввоза оригинальной продукции исчезнут.
Известно, что шестого мая Минпромторг утвердил список из товарных категорий для параллельного импорта. Этот список должны пересматривать один раз в квартал.
На территории России параллельный импорт ввели из-за ухода многих иностранных брендов с рынка РФ. Ряд иностранных компаний временно остановили свою деятельность в России. Они перестали поставлять товары на фоне геополитической обстановки и введенных санкций против РФ.