Минеева прокомментировала программу параллельного импорта в РФ

Она отметила, что программа параллельного импорта в стране продлится по просьбе бизнесменов. При отказе от использования данного механизма розница может столкнуться с недостатком продукции в части категорий. При этом видно, что параллельный импорт эффективно работает и он остро необходим, поскольку благодаря ему ассортимент товаров сохраняется и расширяется. Об этом информирует newsnn.ru.