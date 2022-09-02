Минеева: Власти Москвы выделяют гранты молодежному и деловому туризму

В минувшем году с деловыми целями Москву посещали 3,2 миллиона раз, что составляет 13,7 процента от всего туристического потока мегаполиса. На проживание в российской столице деловые туристы тратят в среднем на 9-13 процентов больше гостей, которые проводят здесь отпуск. Более того, представители бизнес-сообщества, как правило, бывают в Москве не раз в течение года. Средний чек делового туриста по итогам одного визита в столицу России — 34,4 тысячи рублей.