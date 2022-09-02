Минеева: Власти Москвы выделяют гранты молодежному и деловому туризму

Первый этап приема заявок от желающих получить гранты состоялся в столице РФ с 6 июня по 7 июля текущего года. За этот период за финансовой помощью к государству обратились организаторы 55 мероприятий в следующих сферах: медицина, туризм, культура, образование, гастрономия, финансы, строительство и юриспруденция. Одобрение получили 25 заявок, общая сумма поддержки составила примерно 50 миллионов рублей, сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, пишет newsnn.ru.
«Вторая часть стартовала с 20 июля и продлится до 23 сентября. В этот период получить поддержку города смогут организаторы, чьи проекты намечены с 3 августа по 30 ноября этого года. Уже сейчас получено почти 120 заявок, и 43 из них уже одобрены, — сообщила Минеева. — Сумма грантов превысила 73 миллиона рублей. Если сравнить оба периода — выросла не только сумма, но и количество заявок на участие в программе».
Очевидно повышение степени доверия представителей бизнес-сообщества к властям столицы РФ. Предприниматели в последнее время чаще обращаются к ним за поддержкой, пояснила Минеева.
На получение грантов от правительства можно рассчитывать сегодня индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Однако к организуемым ими мероприятиям предъявляется ряд требований. Во-первых, продолжительность их должна составлять не менее двух дней, а во-вторых, в программу непременно должны быть включены экскурсии по Москве.
Правилами предусмотрено также участие не менее 100 человек, из которых 20 процентов следует разместить в столичных отелях. Что касается тематики конференций и форумов, то они могут быть самыми разными: туризм, бизнес, медицина, образование и др.
Гранты выдают организаторам мероприятий по итогам оценок автономной некоммерческой структуры «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Тем, кто рассчитывает на финансовую поддержку от городских властей, нужно обращаться в ее офис с соответствующей заявкой, предоставив все необходимые документы. Сделать это нужно не позднее чем за две недели до дня проведения мероприятия. На рассмотрение заявок и вынесение решений у членов экспертной комиссии есть восемь рабочих дней.
Получить грант организатор мероприятия может после того, как мероприятие состоится, обратившись в течение 20 дней с отчетными документами в АНО. Максимально возможный размер компенсации по заявке — 10 миллионов рублей. Все детали о программе грантовой поддержки — на официальном портале организации.
Эксперты акцентируют внимание на том, что неотъемлемой и очень важной частью индустрии гостеприимства города является MICE-туризм — это сфера делового туризма, которая связана с корпоративными мероприятиями.
В минувшем году с деловыми целями Москву посещали 3,2 миллиона раз, что составляет 13,7 процента от всего туристического потока мегаполиса. На проживание в российской столице деловые туристы тратят в среднем на 9-13 процентов больше гостей, которые проводят здесь отпуск. Более того, представители бизнес-сообщества, как правило, бывают в Москве не раз в течение года. Средний чек делового туриста по итогам одного визита в столицу России — 34,4 тысячи рублей.