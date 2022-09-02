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На четверть выросла заболеваемость COVID-19 за неделю в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:19
Фото: 1MI
470 случаев коронавируса выявлено с 29 августа по 2 сентября в Нижнем Тагиле. С 21 по 26 августа, за рабочую неделю, число заболевших составило 380 человек.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован с 1 по 2 сентября (+122 человека). Всего с начала пандемии инфекция была диагностирована у 39 346 тагильчан.

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 1 551 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, тогда как по данным на начало августа выявлялось менее 200 инфицированных за 24 часа. То есть число ежесуточной заболеваемости в регионе возросло за месяц примерно в восемь раз.

С начала пандемии COVID-19 диагностирован у 473,7 тысячи свердловчан. Также с 1 по 2 сентября 910 человек были выписаны из медучреждений, а два пациента скончались. Всего коронавирус унес жизни 10,8 тысячи человек, проживающих в Свердловской области.

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Коронавирус#Нижний Тагил#Эксклюзив#Статистика#Заболеваемость#Инфекция
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