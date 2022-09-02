На четверть выросла заболеваемость COVID-19 за неделю в Нижнем Тагиле

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 1 551 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, тогда как по данным на начало августа выявлялось менее 200 инфицированных за 24 часа. То есть число ежесуточной заболеваемости в регионе возросло за месяц примерно в восемь раз.