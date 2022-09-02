Пропавшего мужчину из Кушвы нашли мертвым спустя 10 дней

44-летний свердловчанин скончался при неустановленных обстоятельствах. Сейчас труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. По факту смерти пропавшего следователи организовали проверку: осматривают карьер, в котором нашли мужчину, опрашивают свидетелей. Предварительно, криминал не стал причиной гибели.
Известно, что Афанасьев исчез после выхода на работу в августе. Его нашли мертвым сотрудники горнодобывающего предприятия. Это подтвердили полицейские, сообщает Е1.
Ранее в Нижнем Тагиле пропала пенсионерка. Её искали с начала августа. Труп обнаружили в конце лета.