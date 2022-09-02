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Пропавшего мужчину из Кушвы нашли мертвым спустя 10 дней

Сегодня, 14:26
Фото: 1MI
Евгений Афанасьев из Кушвы ушёл на работу 18 августа. С этого момента он числился пропавшим. Его тело нашли в карьере спустя 10 дней.

44-летний свердловчанин скончался при неустановленных обстоятельствах. Сейчас труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. По факту смерти пропавшего следователи организовали проверку: осматривают карьер, в котором нашли мужчину, опрашивают свидетелей. Предварительно, криминал не стал причиной гибели.

Известно, что Афанасьев исчез после выхода на работу в августе. Его нашли мертвым сотрудники горнодобывающего предприятия. Это подтвердили полицейские, сообщает Е1.

Ранее в Нижнем Тагиле пропала пенсионерка. Её искали с начала августа. Труп обнаружили в конце лета.

Пенсионерка из Нижнего Тагила найдена мертвой
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#Анна Варнакина#Происшествия#Кушва#Полиция#Следователи#Судмедэкспертиза#Труп#Мертвый#Пропал
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