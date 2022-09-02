Ребенок провалился в открытый люк в Екатеринбурге

Мальчик шел домой c праздничной линейки. О случившемся рассказала мама пострадавшего изданию Е1.
По ее словам, крышка люка была прикрыта, но не закреплена. Поэтому ребенок решил, что он закрыт. Наступив на крышку, он провалился внутрь. В результате его кроссовок улетел, а у мальчика на половине ноги образовался синяк.
Это произошло на перекрестке улиц 40-летия Октября и Уральских Рабочих, в нескольких шагах от травмпункта. Там отметили, что не знают, как давно люк стоит открытым.
Матери посоветовали обратиться в жилищную контору и в Водоканал. Сейчас она ищет, кто ответственен за этот люк.