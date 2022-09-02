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Рекордный пирог знаний испекли в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:35
Фото: TagilCity.ru
1 сентября в Нижнем Тагиле появился праздничный пирог знаний, на котором изображены Лисья гора и башня на ней.

Сотрудники одной из пекарен решили испечь пирог с вишней и приурочить его к Дню знаний и 300-летию Нижнего Тагила. Размер кондитерского изделия стал рекордным — 120 на 80 сантиметров.

В нашу пекарню ходят очень много деток с родителями. 1 сентября — это всегда праздник для них. И чтобы это был и наш праздник тоже, мы решили испечь большой вишневый пирог. Поэтому в одном углу надпись «Пирог знаний», а раз это рекордный пирог, то в другом — «300 лет», — рассказала TagilCity.ru владелица пекарни Ольга.

Лакомство пекарня раздала бесплатно всем желающим его попробовать посетителем заведения.

#Свободное время#Эксклюзив#Нижний Тагил#День знаний#Пироги
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