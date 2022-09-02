Сбер: Объем кредитования девелоперов жилья увеличился до 1,2 трлн руб

По данным, обнародованным Анатолием Поповым, зампредседателя правления Сбербанка, в общей сложности за этот год банк получил от застройщиков 1350 заявок на кредитование. Рост спроса на кредитование строительных проектов ускорился с начала второго квартала текущего года.
Сейчас Сбером выданы кредитные средства на строительство 46,6 млн кв. м объектов жилого фонда, что составляет более половины всех средств, выделенных в РФ на постройку жилых домов, сообщил Попов. Согласно его предварительным расчетам, в 2022 году банком будет оформлено свыше 2 тыс. новых кредитных займов на постройку жилых домов на сумму порядка 2,5 трлн руб., информирует Newsnn.ru.
Зампредседателя правления Сбербанка также отметил, что с середины весны текущего года наблюдается увеличение ранее упавшего спроса девелоперских компаний на кредитные продукты. Он полагает, что данная тенденция сохранится, поскольку компании-застройщики занимаются проектированием не только жилья классов «эконом» и «комфорт», но также работают с апартаментами «люкс», в которых цена за кв. м начинается с 2 млн руб. Несмотря на высокую стоимость, такое жилье пользуется спросом в России.
Кроме того, Анатолий Попов уверен, что новостройки в РФ перестанут так расти в цене, как это происходило в период 2020–2021 годов. Актуальная на данный момент цена будет стабильна примерно до начала следующего года, а возможно, и далее. Согласно данным Сбера, сейчас отмечается незначительное снижение цен на квартиры — менее чем на десять процентов, что не является признаком кризиса жилищного рынка.
Попов предполагает, что есть возможность дальнейшего снижения ставки, и уверен, что эта тенденция поддержит экономику проектов застройщиков и повысит доступность ипотечного жилья для россиян.
В то же время трудности отмечаются у нескольких российских гостиничных комплексов, нацеленных на деловой туризм. Они могут быть как переформатированы в апартаменты, так и проданы.