Сбер: Объем кредитования девелоперов жилья увеличился до 1,2 трлн руб

Кроме того, Анатолий Попов уверен, что новостройки в РФ перестанут так расти в цене, как это происходило в период 2020–2021 годов. Актуальная на данный момент цена будет стабильна примерно до начала следующего года, а возможно, и далее. Согласно данным Сбера, сейчас отмечается незначительное снижение цен на квартиры — менее чем на десять процентов, что не является признаком кризиса жилищного рынка.