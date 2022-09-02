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Школьница из Екатеринбурга пришла на линейку в нижнем белье

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
Старшеклассница школы №92 Екатеринбурга пришла на линейку в лифчике, юбке и на каблуках.

Об инциденте сообщил директор учреждения Максим Калинин, пишет Е1.

Руководитель школы сказал, что он уже пообщался с учителями. Скоро с ученицей и ее родителями состоится серьезный разговор. Во время самой линейки девушке ничего не сказали, чтобы не портить праздник.

Нам предстоит вместе с родителями девочки и социальным педагогом объяснить ей, что в таком виде неподобающе приходить в школу, тем более 1 сентября, — рассказал директор школы.

Сама старшеклассница не смогла ответить на вопрос, почему пришла в таком виде. Ранее девушку не замечали в откровенных нарядах.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Школа#Линейка#Наряд
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