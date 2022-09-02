Школьница из Екатеринбурга пришла на линейку в нижнем белье

Об инциденте сообщил директор учреждения Максим Калинин, пишет Е1.
Руководитель школы сказал, что он уже пообщался с учителями. Скоро с ученицей и ее родителями состоится серьезный разговор. Во время самой линейки девушке ничего не сказали, чтобы не портить праздник.
Нам предстоит вместе с родителями девочки и социальным педагогом объяснить ей, что в таком виде неподобающе приходить в школу, тем более 1 сентября, — рассказал директор школы.
Сама старшеклассница не смогла ответить на вопрос, почему пришла в таком виде. Ранее девушку не замечали в откровенных нарядах.