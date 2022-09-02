Силовики массово задерживают мигрантов на овощебазе №4 в Екатеринбурге

Те торговцы, у которых в документах находили нарушения, сразу же сажали в автобус и увозили, пишет Е1.
Мигрантов грузят пачками, а все узбекские кафе на остановке закрыты. Очень много силовиков, - рассказали свидетели происходящего.
Также по словам очевидцев, нескольких человек вывели силовики. Правоохранители работали на месте с собакой, она тоже участвовала в рейде.
Как рассказали в полиции, такого рода мероприятия проходят на Сортировке на регулярной основе. Таким образом полицейские ищут нарушителей миграционного законодательства. В отделениях их «пробивают» на предмет участия в преступлениях.