TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Силовики массово задерживают мигрантов на овощебазе №4 в Екатеринбурге

Сегодня, 15:13
Фото: 1MI
На Сортировке в Екатеринбурге состоялись массовые задержания мигрантов. На место прибыли экипажи полиции, которые проверяли документы у торговцев.

Те торговцы, у которых в документах находили нарушения, сразу же сажали в автобус и увозили, пишет Е1.

Мигрантов грузят пачками, а все узбекские кафе на остановке закрыты. Очень много силовиков, - рассказали свидетели происходящего.

Также по словам очевидцев, нескольких человек вывели силовики. Правоохранители работали на месте с собакой, она тоже участвовала в рейде.

Как рассказали в полиции, такого рода мероприятия проходят на Сортировке на регулярной основе. Таким образом полицейские ищут нарушителей миграционного законодательства. В отделениях их «пробивают» на предмет участия в преступлениях.

Читайте также:
196 мигрантов задержано во время рейда в Екатеринбурге
#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Силовики#Мигранты#Рейд
Подпишитесь
Уроки психологии и педагогики: как из тагильских школьников будут делать учителей
Вчера, 19:42
День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru
Вчера, 09:13
Крыша протекает в новом доме на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:33
Школа № 23 в Тагиле открылась после ремонта. Показываем, как выглядит новое здание
Вчера, 15:14
В селе Елизаветинском отменили единственный автобус до Нижнего Тагила
Жители Елизаветинского, которых насчитывается около 500 человек, не смогут доехать до Нижнего Тагила на автобусе, так как маршрут отменили.
31 августа, 17:34
Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день
31 августа, 11:30