TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Состоялся запуск «Ласточки» из Нижнего Тагила в Качканар

Сегодня, 16:30
Фото: 1MI
Скоростной поезд «Ласточка» запустили из Нижнего Тагила в Качканар.

Теперь электротранспорт будет ходить на север области на регулярной основе. Об этом сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Министр транспорта Василий Старков анонсировал, что в 2023 году аналогичные составы будут курсировать до Серова. 

Смотри, Василий Владимирович, не подведи! - сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, что ранее власти региона запланировали запуск электропоезда «Ласточка» с 15 сентября и до середины октября.

Также глава региона Евгений Куйвашев дал задание региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства запустить электротранспорт в северные города региона, вплоть до Ивделя.

Осенью из Нижнего Тагила в Качканар запустят электропоезд «Ласточка»
Узнать подробнее
Читайте также:
Запуск скоростных поездов планируется на север Свердловской области
#Елена Озерова#Транспорт#Нижний Тагил#Ласточка#Электропоезд#Поезд#Запуск#Эксклюзив
Подпишитесь
Уроки психологии и педагогики: как из тагильских школьников будут делать учителей
Вчера, 19:42
День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru
Вчера, 09:13
Крыша протекает в новом доме на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:33
Школа № 23 в Тагиле открылась после ремонта. Показываем, как выглядит новое здание
Вчера, 15:14
В селе Елизаветинском отменили единственный автобус до Нижнего Тагила
Жители Елизаветинского, которых насчитывается около 500 человек, не смогут доехать до Нижнего Тагила на автобусе, так как маршрут отменили.
31 августа, 17:34
Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день
31 августа, 11:30