Состоялся запуск «Ласточки» из Нижнего Тагила в Качканар

Теперь электротранспорт будет ходить на север области на регулярной основе. Об этом сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Министр транспорта Василий Старков анонсировал, что в 2023 году аналогичные составы будут курсировать до Серова.
Смотри, Василий Владимирович, не подведи! - сказал Евгений Куйвашев.
Напомним, что ранее власти региона запланировали запуск электропоезда «Ласточка» с 15 сентября и до середины октября.
Также глава региона Евгений Куйвашев дал задание региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства запустить электротранспорт в северные города региона, вплоть до Ивделя.