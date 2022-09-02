Урок без телефонов: ликуют ли учителя Тагила и почему родители остались недовольны

Еще один важный аспект, который затронули родители тагильских школьников в разговоре с TagilCity.ru, это безопасность, которую ребенку могут обеспечить телефоны. Современные модели оснащены видеокамерами, а они, в свою очередь, являются ограничителем для тех учителей, которые проявляют агрессию или даже жестокость. Кроме того, мобильник в кармане позволит быстрее оповестить силовые структуры при атаке на школу.