Урок без телефонов: ликуют ли учителя Тагила и почему родители остались недовольны

О том, что школьникам нельзя пользоваться мобильными телефонами на уроках, в последний день августа заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания.
По его словам, запрет распространяется только на время занятий, а в свободное время на переменах ученики могут пользоваться гаджетами, чтобы, например, позвонить родителям.
Однако такое ограничение не новое. Только раннее, год назад, оно поступало от Роспотребнадзора.
СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет, — отметили в ведомстве.
Ограничения на использование телефонов Роспотребнадзор объяснил тем, что маленький экран гаджетов приводит к повышенной нагрузке на глаза, а иногда и влияет на осанку. При этом школьнику не запрещается пользоваться смартфоном, если он нужен в медицинских целях. Например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма.
Дискуссия вокруг запрета телефонов в школе возникает уже не в первый раз. В этом учебном году волна бесконечных споров поднялась в очередной раз.
Согласно исследованиям сервиса SuperJob, шесть из десяти опрошенных родителей из Нижнего Тагила против введения запрета. Остальные — за. Причем больше сторонников среди отцов. Авторы исследования отмечают, что по сравнению с прошлым годом число родителей, которые не хотят, чтобы их детей лишали возможности пользоваться смартфонами, выросло.
Ребенок всегда должен быть на связи. Даже во время урока. Бывают разные ситуации, что дозвониться до него нужно здесь и сейчас. С другой стороны, если школьник сидит во время урока в соцсетях или играх, это, конечно, недопустимо. Просто хочется, чтобы этот запрет был в рамках разумного, — поделилась мнением с TagilCity.ru мама пятиклассника.
Некоторые родители предлагают вариант со сдачей телефонов в специальную камеру хранения, но только в учебное время.
Надо чтобы ученики на время урока сдавали свои гаджеты в ячейки камер хранения, наподобие как в супермаркетах. А на переменах или в свободное от занятий время пусть пользуются для хоть для общения, хоть для связи. Допустим для экстренных звонков всегда можно позвонить хоть учителю, хоть завучу, хоть директору, — считает тагильчанин Андрей.
Еще один важный аспект, который затронули родители тагильских школьников в разговоре с TagilCity.ru, это безопасность, которую ребенку могут обеспечить телефоны. Современные модели оснащены видеокамерами, а они, в свою очередь, являются ограничителем для тех учителей, которые проявляют агрессию или даже жестокость. Кроме того, мобильник в кармане позволит быстрее оповестить силовые структуры при атаке на школу.
Учителя же наоборот в подавляющем случае поддерживают запрет. Это подтверждают данные исследования SuperJob — 51% педагогов Нижнего Тагила против использования мобильных на уроке. Не одобряют инициативу Минпросвещения 36% учителей.
Телефоны на уроках детям совершенно не нужны. Они отвлекают и мешают сосредоточиться на получении знаний, — считает педагог одной из тагильских школ.
Ее коллега возрастом моложе не так категорична:
Телефон в нынешних реалиях — это источник информации. В старших классах, например, они могут быть полезны. Но школьная программа не учит тому, что смартфон не враг, а друг. Дети не знают, как правильно искать информацию. Нужно не запрещать, а учить пользоваться.