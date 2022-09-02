TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«В 70 метрах ничего не видать»: свердловчане делятся фотографиями ночного тумана

Сегодня, 09:37
Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)

Туман накрыл Екатеринбург и Нижний Тагил

Густой туман в ночь с 1 на 2 сентября заметили в разных городах Свердловской области: в Екатеринбурге, Березовском, Среднеуральске, Новоуральске, Каменске-Уральском, Верхней Салде, Нижнем Тагиле и Качканаре. Очевидцы поделились фотографиями.

Различные поселения региона окутало туманом. Местные жители поделились фотографиями. С их слов, природное явление сокращает видимость.

Новоуральск также, туман такой, что в 70 метрах ничего не видать, — пишет пользователь социальных сетей Андрей С.
Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)

Люди просят друг друга соблюдать внимательность на дорогах. Автовладельцы также отметили плохую видимость на Серовском тракте.

В Березовском тоже туман. Будьте аккуратны кто за рулём!!! — призывает Олег Р.
Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)

Фотографии атмосферного явления появлялись в социальных сетях не только ночью, но и утром 2-го сентября. Например, Алексей П. в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» прислал снимок состояния дороги на улице Блюхера в Екатеринбурге — там тоже туманно.

Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)
Читайте также:
Из-за тумана пять самолётов приземлились в Екатеринбурге
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Свердловская область#Нижний Тагил#Погода#Эксклюзив#Туман#Фотографии#Дорога
Подпишитесь
Уроки психологии и педагогики: как из тагильских школьников будут делать учителей
Вчера, 19:42
День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru
Вчера, 09:13
Крыша протекает в новом доме на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:33
Школа № 23 в Тагиле открылась после ремонта. Показываем, как выглядит новое здание
Вчера, 15:14
В селе Елизаветинском отменили единственный автобус до Нижнего Тагила
Жители Елизаветинского, которых насчитывается около 500 человек, не смогут доехать до Нижнего Тагила на автобусе, так как маршрут отменили.
31 августа, 17:34
Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день
31 августа, 11:30