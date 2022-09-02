«В 70 метрах ничего не видать»: свердловчане делятся фотографиями ночного тумана

Различные поселения региона окутало туманом. Местные жители поделились фотографиями. С их слов, природное явление сокращает видимость.
Новоуральск также, туман такой, что в 70 метрах ничего не видать, — пишет пользователь социальных сетей Андрей С.
Люди просят друг друга соблюдать внимательность на дорогах. Автовладельцы также отметили плохую видимость на Серовском тракте.
В Березовском тоже туман. Будьте аккуратны кто за рулём!!! — призывает Олег Р.
Фотографии атмосферного явления появлялись в социальных сетях не только ночью, но и утром 2-го сентября. Например, Алексей П. в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» прислал снимок состояния дороги на улице Блюхера в Екатеринбурге — там тоже туманно.