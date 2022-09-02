«В 70 метрах ничего не видать»: свердловчане делятся фотографиями ночного тумана

Фотографии атмосферного явления появлялись в социальных сетях не только ночью, но и утром 2-го сентября. Например, Алексей П. в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» прислал снимок состояния дороги на улице Блюхера в Екатеринбурге — там тоже туманно.