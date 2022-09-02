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В Екатеринбурге неизвестный пытался забрать телефон у девушки, избил ее и убежал

Сегодня, 20:37
Фото: 1MI
Неизвестный пытался ограбить девушку в Екатеринбурге в ночь на 2 сентября. После того, как попытка не удалась, он избил жертву и скрылся.

Девушка шла по улице Советская в сторону дома. Она решила пройти по короткому пути через дворы. Когда она только свернула ко дворам, то заметила, что за ней идет мужчина. По словам девушки, она несколько раз останавливалась, чтобы пропустить молодого человека вперед, но он не уходил.

Когда екатеринбурженка вышла на улицу Уральская, мужчина перегородил ей дорогу и потребовал отдать телефон. На отказ он отреагировал агрессивно — ударил девушку по голове и скрылся. Пострадавшая отметила, что после этого она упала и ударилась головой об асфальт.

Она добавила, что заявление в полицию уже подано. В травмпункте был зафиксирован ушиб. Девушка добавляет, что на отрезке, где все случилось, отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Екатеринбуржец избил женщину на улице и сбежал
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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Нападение#Избиение#Телефон#Полиция
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