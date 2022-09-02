В Екатеринбурге неизвестный пытался забрать телефон у девушки, избил ее и убежал

Девушка шла по улице Советская в сторону дома. Она решила пройти по короткому пути через дворы. Когда она только свернула ко дворам, то заметила, что за ней идет мужчина. По словам девушки, она несколько раз останавливалась, чтобы пропустить молодого человека вперед, но он не уходил.