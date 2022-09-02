В Екатеринбурге неизвестный пытался забрать телефон у девушки, избил ее и убежал

Девушка шла по улице Советская в сторону дома. Она решила пройти по короткому пути через дворы. Когда она только свернула ко дворам, то заметила, что за ней идет мужчина. По словам девушки, она несколько раз останавливалась, чтобы пропустить молодого человека вперед, но он не уходил.
Когда екатеринбурженка вышла на улицу Уральская, мужчина перегородил ей дорогу и потребовал отдать телефон. На отказ он отреагировал агрессивно — ударил девушку по голове и скрылся. Пострадавшая отметила, что после этого она упала и ударилась головой об асфальт.
Она добавила, что заявление в полицию уже подано. В травмпункте был зафиксирован ушиб. Девушка добавляет, что на отрезке, где все случилось, отсутствуют камеры видеонаблюдения.