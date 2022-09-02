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В Стерлитамаке БСК строит жилой комплекс «Прибрежный» для завода

Сегодня, 12:34
Фото: Медиахолдинг 1MI
В городе Стерлитамаке АО «Башкирская содовая компания» (БСК) начало строить жилой комплекс для персонала завода.

Здания возводят в рамках реализации программы «Доступное жилье». Башкирская содовая компания воплощает в жизнь с января минувшего года свой проект. Об этом информирует mkset.ru.

Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов подчеркнул, что компания заботится о сотрудниках. Рабочих поддерживают, чтобы упростить и улучшить их существование. Проект повышения благосостояния трудового коллектива - значимая часть социальной политики завода. Программа уже получила положительный отклик у персонала предприятия. У корпоративной жилищной программы большие перспективы для развития. Люди, обеспеченные БСК жильем, будут заинтересованы в работе на предприятии.

Для АО «БСК» главной ценностью остаются сотрудники. Компания придерживается именно этого принципа. Персонал получит жилье, построенное за счет средств завода. Рассрочка оплаты - до 15 лет. Получается, что огромное количество сотрудников сможет обзавестись собственным жильем на льготных условиях.

Отметим, что проект первой линии жилых строений включает в себя четыре вида квартир – студии, одно-, двух- и трехкомнатные. Их общая площадь - от 26,6 до 76 квадратных метров. Жилье будут сдавать в чистовой отделке. Сотрудники Башкирской содовой компании получат возможность после завершения строительства сразу же въехать и жить.

Общая площадь городского кластера достигнет 290 000 кв. метров. В него входит комплекс многоквартирных строений. Там развита социальная и транспортная инфраструктура. Жилой комплекс расположен в экологически чистом месте. Неподалеку течет речка Ольховка и растет лес. Работники завода будут проводить отдых с пользой для здоровья. Близко находятся детсады и школы. Все это надежная основа для комфортного проживания сотрудников БСК.

Предположительно, дома будут сданы в конце 2024 года. Участниками программы могут стать все заводчане. При этом приоритет руководство отдает молодежи до 35 лет.

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