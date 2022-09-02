В Стерлитамаке БСК строит жилой комплекс «Прибрежный» для завода

Отметим, что проект первой линии жилых строений включает в себя четыре вида квартир – студии, одно-, двух- и трехкомнатные. Их общая площадь - от 26,6 до 76 квадратных метров. Жилье будут сдавать в чистовой отделке. Сотрудники Башкирской содовой компании получат возможность после завершения строительства сразу же въехать и жить.