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Водитель с «липовым» удостоверением полицейского осужден в Екатеринбурге

Сегодня, 15:50
Фото: 1MI
Водитель без прав пытался избежать наказания с помощью поддельного удостоверения сотрудника правоохранительных органов в Екатеринбурге, но был задержан и осужден.

В 2019 году свердловчанин был лишен прав на шесть месяцев за нарушения по установке регистрационных знаков.  А через год он обратился в полицию, заявив о том, что потерял водительское удостоверение, но заявление на выдачу нового не подал.

Следствие выяснило, что подсудимый весной 2021 года за 80 тысяч через интернет приобрел поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов на чужое лицо. Когда в мае 2022 года нарушитель был пойман без прав за рулем автомобиля, он попытался избежать административной ответственности, предъявив «липовые» документы.

Однако полицейские выявили, что удостоверение не является настоящим. В результате за правонарушение злоумышленник был осужден на четыре месяца ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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