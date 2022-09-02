Жители Невьянска остались без отопления из-за разрухи в муниципальной квартире

Дело в том, что в прошлом году долю в квартире на первом этаже, где находится муниципальная комната, приобрела новая собственница. Затеяв ремонт, она снесла перегородки в местах общего пользования и спровоцировала частичное обрушение дома. Пол в квартире этажом выше провалился на несколько сантиметров, стены покосились и растрескались, а от разрушенного дымохода возникла угроза взрыва. После содеянного новая хозяйка пропала. Администрация города подала на нее суд, который обязал виновницу возместить соседям ущерб и восстановить квартиру, но безрезультатно.