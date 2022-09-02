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Жители Невьянска остались без отопления из-за разрухи в муниципальной квартире

Сегодня, 14:45
Фото: TagilCity.ru
Жильцы второго этажа дома в Невьянске рискуют остаться без отопления из-за отсутствия радиаторов в муниципальной комнате этажом ниже. Администрация округа не собирается делать ремонт, так как квартира, где половина площади принадлежит собственнице, непригодна для проживания.

Администрация Невьянского городского округа не установила радиаторы в муниципальной комнате, расположенной в доме № 1 на улице Чапаева в поселке Цементном. Из-за этого отопление в прошлом сезоне отсутствовало в комнате этажом выше, где проживают Диана и Юрий.

Жильцы надеялись, что проблему устранят в летний период. Однако через две недели стартует новый отопительный сезон, а радиатор в муниципальной комнате так и не установлен.

Я заявления пишу второй год. Нет отопления в комнате администрации города. Я [Александру] Берчуку (прим. — глава Невьянского городского округа) 23 августа отправила письмо, он не отвечает, — говорит жительница квартиры Диана.

Дело в том, что в прошлом году долю в квартире на первом этаже, где находится муниципальная комната, приобрела новая собственница. Затеяв ремонт, она снесла перегородки в местах общего пользования и спровоцировала частичное обрушение дома. Пол в квартире этажом выше провалился на несколько сантиметров, стены покосились и растрескались, а от разрушенного дымохода возникла угроза взрыва. После содеянного новая хозяйка пропала. Администрация города подала на нее суд, который обязал виновницу возместить соседям ущерб и восстановить квартиру, но безрезультатно. 

Сейчас в заброшенной как собственницей, так и администрацией квартире на первом этаже дома на улице Чапаева, 1 завелись мыши, рассказала редакции TagilCity.ru Диана. Грызуны начали проникать в подъезд и другие помещения дома. 

Долю недобросовестной собственницы администрация Невьянского городского округа может продать с публичных торгов, сообщал ранее Александр Берчук. Для уточнения статуса площади и планов на муниципальную комнату редакция TagilCity.ru обратится за комментарием к местным властям. 

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