Злоумышленники «развели» жительницу Екатеринбурга почти на 1 миллион рублей

В одном из случаев пенсионерка 1949 года рождения, с которой преступники действовали по заранее заготовленной схеме, год назад отдала осужденному 700 тысяч рублей. Ей рассказали о том, что внучка попала в дорожно-транспортное происшествие, и для урегулирования конфликта необходимы деньги в установленной сумме. За выплатой мужчина, попавший на скамью подсудимых, явился по месту жительства женщины лично. После жертве позвонили ещё раз, потребовав 200 тысяч рублей и 1 тысячу долларов США. Всего екатеринбурженка отдала мошенникам почти 1 миллион рублей, передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.