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Злоумышленники «развели» жительницу Екатеринбурга почти на 1 миллион рублей

Сегодня, 13:20
Фото: 1MI
Преступники рассказывали екатеринбуржцам о том, что их родственник попал в аварию и только они могут ему помочь, но за деньги. Так злоумышленники получили около 1 миллиона рублей. Теперь один член группировки отправится в тюрьму, другого разыскивают.

Следствием установлено, что неизвестный привлёк другого к участию в телефонном мошенничестве. Некто звонил жертвам и говорил им о том, что близкий человек попал в беду. Помочь ему смогут, но для этого следует заплатить.

В одном из случаев пенсионерка 1949 года рождения, с которой преступники действовали по заранее заготовленной схеме, год назад отдала осужденному 700 тысяч рублей. Ей рассказали о том, что внучка попала в дорожно-транспортное происшествие, и для урегулирования конфликта необходимы деньги в установленной сумме. За выплатой мужчина, попавший на скамью подсудимых, явился по месту жительства женщины лично. После жертве позвонили ещё раз, потребовав 200 тысяч рублей и 1 тысячу долларов США. Всего екатеринбурженка отдала мошенникам почти 1 миллион рублей, передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Приговор вынесен Чкаловским районным судом Екатеринбурга. Преступнику назначили 1 год и 9 месяцев колонии особого режима за мошенничество в особо крупном размере, а также компенсацию.

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