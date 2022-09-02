Злоумышленники «развели» жительницу Екатеринбурга почти на 1 миллион рублей

Следствием установлено, что неизвестный привлёк другого к участию в телефонном мошенничестве. Некто звонил жертвам и говорил им о том, что близкий человек попал в беду. Помочь ему смогут, но для этого следует заплатить.
В одном из случаев пенсионерка 1949 года рождения, с которой преступники действовали по заранее заготовленной схеме, год назад отдала осужденному 700 тысяч рублей. Ей рассказали о том, что внучка попала в дорожно-транспортное происшествие, и для урегулирования конфликта необходимы деньги в установленной сумме. За выплатой мужчина, попавший на скамью подсудимых, явился по месту жительства женщины лично. После жертве позвонили ещё раз, потребовав 200 тысяч рублей и 1 тысячу долларов США. Всего екатеринбурженка отдала мошенникам почти 1 миллион рублей, передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Приговор вынесен Чкаловским районным судом Екатеринбурга. Преступнику назначили 1 год и 9 месяцев колонии особого режима за мошенничество в особо крупном размере, а также компенсацию.