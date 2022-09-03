100 тысяч кубометров донных отложений очищено за лето в Черноисточинском пруду

100 тысяч кубометров загрязняющих веществ поднял со дна водохранилища земснаряд за июль и август 2022 года. Подрядчик, МУП «Тагилдорстрой», будет продолжать работы, пока на пруду не встанет лед.
Очистка ведется в рамках плана мероприятий по реабилитации Черноисточинского водохранилища, утвержденного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, Черноисточинское водохранилище является поставщиком питьевой воды Нижнего Тагила. Земснаряд начал работу в конце июня 2022 года. «Тагилдорстрой» приобрел необходимое оборудование, стоимость проекта составляет 441 миллион рублей. Пройдя несколько этапов очистки, вода попадает в реку Черная.