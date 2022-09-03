2,8 млн выделено на строительство корта в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом

Размеры корта составят 56×26 метров. В хоккейных бортах контрактом предусмотрены четыре калитки с самозакрывающимися замками, а также технологические ворота шириной не менее четырех метров. По всему периметру корта будет натянуто сетчатое ограждение. Для игроков, судей и штрафников необходимо установить три бокса со скамейками.