2,8 млн выделено на строительство корта в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом

Заказчиком контракта является «Центр развития спорта» Горноуральского городского округа. Установить новую хоккейную коробку необходимо в течение 50 дней с момента заключения контракта.
Размеры корта составят 56×26 метров. В хоккейных бортах контрактом предусмотрены четыре калитки с самозакрывающимися замками, а также технологические ворота шириной не менее четырех метров. По всему периметру корта будет натянуто сетчатое ограждение. Для игроков, судей и штрафников необходимо установить три бокса со скамейками.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Контракт с поставщиком будет заключен до 31 декабря 2022 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 сентября.
Напомним, корт в поселке Горноуральский будет построен у дома № 31А в рамках инициативного бюджетирования. Часть средств на него выделена местными жителями.