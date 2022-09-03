TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

2,8 млн выделено на строительство корта в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI
Подрядчика на обустройство хоккейного корта в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом ищет администрация ГГО. Максимальная цена контракта составляет 2,8 миллиона рублей.

Заказчиком контракта является «Центр развития спорта» Горноуральского городского округа. Установить новую хоккейную коробку необходимо в течение 50 дней с момента заключения контракта.

Размеры корта составят 56×26 метров. В хоккейных бортах контрактом предусмотрены четыре калитки с самозакрывающимися замками, а также технологические ворота шириной не менее четырех метров. По всему периметру корта будет натянуто сетчатое ограждение. Для игроков, судей и штрафников необходимо установить три бокса со скамейками.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Контракт с поставщиком будет заключен до 31 декабря 2022 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 сентября.

Напомним, корт в поселке Горноуральский будет построен у дома № 31А в рамках инициативного бюджетирования. Часть средств на него выделена местными жителями.

В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом построят новый хоккейный корт
Узнать подробнее
Читайте также:
Первая детская площадка появится в селе Покровское под Нижним ТагиломПервые игры прошли на льду корта «Мечта» в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Общество#ГГО и пригород#Нижний Тагил#Спарк#Корт#Закупка#Подрядчик#Горноуральский#Эксклюзив
Подпишитесь
Урок без телефонов: ликуют ли учителя Тагила и почему родители остались недовольны
Вчера, 17:24
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах тагильского воздуха 2 сентября
Вчера, 10:53
Крыша протекает в новом доме на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле
1 сентября, 14:33
Школа № 23 в Тагиле открылась после ремонта. Показываем, как выглядит новое здание
1 сентября, 15:14
На четверть выросла заболеваемость COVID-19 за неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:19
День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru
1 сентября, 09:13