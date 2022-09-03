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6 тысяч потратили с чужой карты на алкоголь и сигареты подростки в Екатеринбурге

Сегодня, 10:33
Фото: 1MI
Троих молодых людей, похитивших более шести тысяч с чужой банковской карты, разыскивает полиция Екатеринбурга.

В полицию обратилась женщина с заявлением о том, что потеряла банковскую карту. Затем потерпевшей стали поступать сообщения о списании средств со счета.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники расплачивались чужими деньгами в основном за алкоголь и сигареты, а около тысячи рублей они истратили в аптеке.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Воры попали на записи камер видеонаблюдения. Полиция предлагает им самостоятельно явиться с повинной и возместить ущерб потерпевшей. А всех, кто может опознать злоумышленников, просят обратиться по телефонам +7 932 611-18-62, (343)356-42-03 или 02.

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#Евгения Сафина#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Полиция#Розыск#Банковская карта#Хищение#Алкоголь#Сигареты
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