6 тысяч потратили с чужой карты на алкоголь и сигареты подростки в Екатеринбурге

В полицию обратилась женщина с заявлением о том, что потеряла банковскую карту. Затем потерпевшей стали поступать сообщения о списании средств со счета.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники расплачивались чужими деньгами в основном за алкоголь и сигареты, а около тысячи рублей они истратили в аптеке.
Воры попали на записи камер видеонаблюдения. Полиция предлагает им самостоятельно явиться с повинной и возместить ущерб потерпевшей. А всех, кто может опознать злоумышленников, просят обратиться по телефонам +7 932 611-18-62, (343)356-42-03 или 02.