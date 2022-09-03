6 тысяч потратили с чужой карты на алкоголь и сигареты подростки в Екатеринбурге

Воры попали на записи камер видеонаблюдения. Полиция предлагает им самостоятельно явиться с повинной и возместить ущерб потерпевшей. А всех, кто может опознать злоумышленников, просят обратиться по телефонам +7 932 611-18-62, (343)356-42-03 или 02.