8-летний мальчик попал под колеса иномарки во дворе дома в Екатеринбурге

Мама школьника рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что сын во время игры с друзьями выбежал на дорогу во дворе. А водитель, сбивший ребенка, пояснил, что мальчик неожиданно выскочил из-за припаркованных машин. По его словам, он применил экстренное торможение, но аварии все равно не удалось избежать.
В результате пострадавший был госпитализирован в больницу с переломом бедра. 42-летний водитель Nissan за рулем четыре года.
В ГИБДД Екатеринбурга напоминают родителям, что необходимо постоянно напоминать детям о правилах дорожного движения. Осторожными нужно быть не только на улицах, но и на дворовых территориях.