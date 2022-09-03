8-летний мальчик попал под колеса иномарки во дворе дома в Екатеринбурге

Мама школьника рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что сын во время игры с друзьями выбежал на дорогу во дворе. А водитель, сбивший ребенка, пояснил, что мальчик неожиданно выскочил из-за припаркованных машин. По его словам, он применил экстренное торможение, но аварии все равно не удалось избежать.