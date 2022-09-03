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8-летний мальчик попал под колеса иномарки во дворе дома в Екатеринбурге

Сегодня, 12:40
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
8-летний ребенок попал под колеса Nissan Juke в Екатеринбурге вечером 2 сентября. Мальчик играл с друзьями во дворе дома в Базовом переулке.

Мама школьника рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что сын во время игры с друзьями выбежал на дорогу во дворе. А водитель, сбивший ребенка, пояснил, что мальчик неожиданно выскочил из-за припаркованных машин. По его словам, он применил экстренное торможение, но аварии все равно не удалось избежать.

В результате пострадавший был госпитализирован в больницу с переломом бедра. 42-летний водитель Nissan за рулем четыре года.

В ГИБДД Екатеринбурга напоминают родителям, что необходимо постоянно напоминать детям о правилах дорожного движения. Осторожными нужно быть не только на улицах, но и на дворовых территориях.

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