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Posted 3 сентября 2022, 12:48

Published 3 сентября 2022, 12:48

Modified 5 сентября 2022, 16:09

Updated 5 сентября 2022, 16:09

Дело об изрезанной школьнице под Екатеринбургом взял на контроль глава СК РФ

3 сентября 2022, 12:48
Сюжет
Подросток изрезал школьницу под Екатеринбургом
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о нанесении ножевых ранений 16-летней школьнице в поселке Исток под Екатеринбургом.

Девушка в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство из хулиганских побуждений. Александр Бастрыкин поручил главе СК по Свердловской области Михаилу Богинскому незамедлительно доложить о промежуточных результатах расследования дела, сообщили в СК РФ.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что преступление было раскрыто по «горячим следам». На розыск были брошены все наряды, дежурившие в тот день. Подозреваемым оказался молодой человек из Березовского.

По словам Горелых, орудием преступления оказался большой кухонный нож. Он уже был изъят. Сообщение о ножевых ранениях полицейские получили 2 сентября в 15:25 от врачей скорой помощи.

Подозреваемый уже находится под стражей, а девушка в реанимации, добавил Горелых.

Неизвестный изрезал ножом 16-летнюю школьницу в поселке под Екатеринбургом
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