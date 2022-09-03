Дело об изрезанной школьнице под Екатеринбургом взял на контроль глава СК РФ

Девушка в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство из хулиганских побуждений. Александр Бастрыкин поручил главе СК по Свердловской области Михаилу Богинскому незамедлительно доложить о промежуточных результатах расследования дела, сообщили в СК РФ.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что преступление было раскрыто по «горячим следам». На розыск были брошены все наряды, дежурившие в тот день. Подозреваемым оказался молодой человек из Березовского.
По словам Горелых, орудием преступления оказался большой кухонный нож. Он уже был изъят. Сообщение о ножевых ранениях полицейские получили 2 сентября в 15:25 от врачей скорой помощи.
Подозреваемый уже находится под стражей, а девушка в реанимации, добавил Горелых.