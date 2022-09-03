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Полицейские забрали ребенка у пассажирки автобуса в Екатеринбурге

Сегодня, 18:22
Фото: 1MI
Сотрудники полиции забрали трехлетнего мальчика у пассажирки автобуса на Широкой речке в Екатеринбурге.

Ребенок потерялся накануне, 2 сентября. Очевидцы заметили, что полицейские забрали мальчика, когда он находился неподалеку от женщины. Они считают, что причиной стало нетрезвое состояние женщины, пишет Е1.

Однако в полиции объяснили, что свидетель неверно оценил ситуацию. На самом деле ребенок ушел самостоятельно с детской площадки. Его мама обратилась в полицию с заявлением. Мальчик был найден на автобусной остановке. Его передали родителям.

В полиции отметили, что в отношении мамы мальчика был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. 

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Полиция#Дети#Пропавшие
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