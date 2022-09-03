Полицейские забрали ребенка у пассажирки автобуса в Екатеринбурге

Ребенок потерялся накануне, 2 сентября. Очевидцы заметили, что полицейские забрали мальчика, когда он находился неподалеку от женщины. Они считают, что причиной стало нетрезвое состояние женщины, пишет Е1.
Однако в полиции объяснили, что свидетель неверно оценил ситуацию. На самом деле ребенок ушел самостоятельно с детской площадки. Его мама обратилась в полицию с заявлением. Мальчик был найден на автобусной остановке. Его передали родителям.
В полиции отметили, что в отношении мамы мальчика был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.