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После обнаружения двух трупов во время пожара в Сосьве СК начал проверку

Сегодня, 19:07
Фото: 1MI
Следственный отдел Следственного комитета в Серове начал проверку после обнаружения тел двух мужчин во время пожара в «Таганском ряду» на улице Толмачева в Сосьве.

Признаков криминальной смерти не выявлено. На данный момент проведен осмотр места происшествия, принимаются меры по опросу очевидцев. Тела погибших переданы на экспертизу, сообщили в СК по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о происшествии поступило утром 3 сентября. Погибшими оказались мужчины 2005 и 1957 годов рождений. Они проживали и работали в торговой точке под названием «Таганский ряд».

По предварительной информации, вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Также отрабатывается версия о коротком замыкании электропроводки. Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба.

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#Ирина Кирилова#Происшествия
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