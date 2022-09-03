После обнаружения двух трупов во время пожара в Сосьве СК начал проверку

Следственный отдел Следственного комитета в Серове начал проверку после обнаружения тел двух мужчин во время пожара в «Таганском ряду» на улице Толмачева в Сосьве.

Признаков криминальной смерти не выявлено. На данный момент проведен осмотр места происшествия, принимаются меры по опросу очевидцев. Тела погибших переданы на экспертизу, сообщили в СК по Свердловской области. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о происшествии поступило утром 3 сентября. Погибшими оказались мужчины 2005 и 1957 годов рождений. Они проживали и работали в торговой точке под названием «Таганский ряд». По предварительной информации, вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Также отрабатывается версия о коротком замыкании электропроводки. Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба. Два продавца заживо сгорели в «Таганском ряду» в Сосьве Узнать подробнее