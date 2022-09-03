За разглашение гостайны задержан начальник отдела полиции аэропорта Кольцово

Posted 3 сентября 2022, 09:59
Published 3 сентября 2022, 09:59
Modified 3 сентября 2022, 09:59
Updated 3 сентября 2022, 09:59
Известно, что к задержанию привлекались сотрудники Федеральной службы безопасности. Правоохранительные органы установили, что в 2021 году Панков рассказал информацию ограниченного доступа постороннему человеку, пояснили в пресс-службе транспортной полиции.
Если вина начальника будет доказана, то в отношении него возбудят уголовное дело за разглашение государственной тайны. Статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.