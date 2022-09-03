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Posted 3 сентября 2022, 09:59

Published 3 сентября 2022, 09:59

Modified 3 сентября 2022, 09:59

Updated 3 сентября 2022, 09:59

За разглашение гостайны задержан начальник отдела полиции аэропорта Кольцово

За разглашение гостайны задержан начальник отдела полиции аэропорта Кольцово

3 сентября 2022, 09:59
Фото: 1MI.
Александр Панков, начальник линейного отдела полиции аэропорта Кольцово, был задержан в Екатеринбурге за разглашение государственной тайны.

Известно, что к задержанию привлекались сотрудники Федеральной службы безопасности. Правоохранительные органы установили, что в 2021 году Панков рассказал информацию ограниченного доступа постороннему человеку, пояснили в пресс-службе транспортной полиции.

Если вина начальника будет доказана, то в отношении него возбудят уголовное дело за разглашение государственной тайны. Статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Полиция#Задержание#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург
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