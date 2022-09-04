12-летняя девочка перебегала дорогу и попала под машину в Екатеринбурге

Со слов 83-летнего водителя отечественного автомобиля, ему навстречу выехал грузовой автомобиль, а после него на дороге неожиданно возникла несовершеннолетняя. Водитель с 46-летним стажем пытался затормозить, но столкновения избежать не получилось: ребёнок угодил под колёса.