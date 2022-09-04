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12-летняя девочка перебегала дорогу и попала под машину в Екатеринбурге

Сегодня, 13:42
Фото: 1MI
Школьница выбежала на проезжую часть и попала под колёса Lada Granta 3 сентября на улице Бисертской (по направлению в сторону Молотобойцев) в Екатеринбурге. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. ДТП случилось около 16:00.

Со слов 83-летнего водителя отечественного автомобиля, ему навстречу выехал грузовой автомобиль, а после него на дороге неожиданно возникла несовершеннолетняя. Водитель с 46-летним стажем пытался затормозить, но столкновения избежать не получилось: ребёнок угодил под колёса.

С травмами головы и ноги пострадавшую доставили на карете скорой помощи в местную больницу, пишет Е1 со ссылкой на ГИБДД по Екатеринбургу.

В ведомстве напоминают о том, что родителям школьников и дошкольников необходимо проводить беседы с детьми о соблюдении ПДД.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#ДТП#Дети#Полиция#Авария#Больница#Травма#Скорая помощь
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