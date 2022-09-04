Белый автомобиль загорелся утром на ГГМ в Нижнем Тагиле

Сообщение о воспламенившемся автомобиле поступило в дежурную часть около 6 утра. Прибывшие к месту пожара сотрудники МЧС справились с пламенем за две минуты. Огонь повредил моторный отсек и салон иномарки.
Для борьбы с пламенем привлекли две специальные машины и 6 сотрудников пожарной бригады, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Свердловской области.
Ведомство напоминает о том, что автовладельцам необходимо соблюдать правила безопасности во время пользования транспортным средством. Специалисты напоминают о необходимости хранить в машине огнетушитель, лопату, лом, пустую или полную тару (для возможности наполнить её песком и потушить очаг воспламенения).