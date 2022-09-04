Белый автомобиль загорелся утром на ГГМ в Нижнем Тагиле

Ведомство напоминает о том, что автовладельцам необходимо соблюдать правила безопасности во время пользования транспортным средством. Специалисты напоминают о необходимости хранить в машине огнетушитель, лопату, лом, пустую или полную тару (для возможности наполнить её песком и потушить очаг воспламенения).