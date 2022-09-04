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Белый автомобиль загорелся утром на ГГМ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:43
Фото: МЧС РФ по Свердловской области
Машина загорелась утром, в 05:41, на ГГМ в Нижнем Тагиле 3 сентября. Белую Škoda, припаркованную на улице Дружинина, потушили за две минуты.

Сообщение о воспламенившемся автомобиле поступило в дежурную часть около 6 утра. Прибывшие к месту пожара сотрудники МЧС справились с пламенем за две минуты. Огонь повредил моторный отсек и салон иномарки.

Для борьбы с пламенем привлекли две специальные машины и 6 сотрудников пожарной бригады, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Свердловской области.

Ведомство напоминает о том, что автовладельцам необходимо соблюдать правила безопасности во время пользования транспортным средством. Специалисты напоминают о необходимости хранить в машине огнетушитель, лопату, лом, пустую или полную тару (для возможности наполнить её песком и потушить очаг воспламенения).

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#МЧС#Пожарные#Огонь#Автомобиль#Иномарка#Пожар
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